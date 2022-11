Les courts métrages de YouTube passent sur grand écran et sont étonnamment bons.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - YouTube a annoncé l'arrivée de YouTube Shorts sur le grand écran. Les applications mises à jour pour les téléviseurs et les consoles de jeux seront prises en charge dans les semaines à venir.

Les applications YouTube disposeront ainsi d'une nouvelle interface spécialement conçue pour les vidéos verticales de format court. Les courts métrages durent moins d'une minute et ont manifestement été conçus avec TikTok en tête, mais là où YouTube a une longueur d'avance, c'est sur le support TV. Avec cette nouvelle mise à jour, les courts métrages disposeront d'une interface spéciale, conçue dès le départ pour exploiter au mieux la surface d'écran disponible.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

YouTube affirme avoir passé en revue plusieurs idées de conception avant de choisir l'interface qui sera proposée aux utilisateurs de YouTube. Ceux qui la testeront remarqueront que l'entreprise a "simplifié le design" d'à peu près tout. Le résultat est une vue verticale qui montre la vidéo à l'intérieur d'une bordure, tandis que les commandes et les informations sur la vidéo se trouvent sur le côté.

Ce nouveau look permet de réduire l'espace perdu, tandis que les commandes de lecture habituelles et la barre de progression sont également déplacées.

Les meilleures applications Android 2022 : le guide ultime Par Maggie Tillman · 1 Peut 2022 Nous avons mis notre expertise à l'épreuve et rassemblé ce guide complet pour vous aider à trouver le meilleur de ce que le Play Store a à

YouTube indique que la nouvelle interface spécifique aux courts métrages sera déployée dans les semaines à venir sur les modèles de téléviseurs à partir de 2019 ainsi que sur les consoles de jeu plus récentes, bien qu'elle n'ait pas été précise sur ce que cela signifie exactement. La PS5 et la Xbox Series X/S semblent être des valeurs sûres, et nous nous attendons à ce que la PS4 et la Xbox One soient également prêtes à l'emploi.

Écrit par Oliver Haslam.