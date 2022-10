YouTube a un nouveau look frais et coloré sur le mobile, le web et la télévision.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - YouTube a annoncé un rafraîchissement de son application sur plusieurs plateformes, avec un nouveau look coloré, y compris sur les téléviseurs intelligents.

La nouvelle version de YouTube est en cours de déploiement et la société affirme qu'il s'agit d'ajouter de la couleur aux procédures. À cette fin, un mode dit "ambiant" prend la couleur principale de la vidéo à l'écran et l'applique au reste de l'interface. Il s'agit apparemment d'un hommage à la façon dont la lumière s'échappe d'un écran de télévision lorsqu'il est regardé dans l'obscurité.

Malheureusement, le mode ambiant ne sera disponible que sur le Web et les mobiles, et même dans ce cas, vous devrez utiliser le thème sombre pour le voir. Ceux qui préfèrent que leur YouTube soit un peu plus lumineux n'ont pas de chance, malheureusement.

En ce qui concerne le thème sombre, YouTube affirme qu'il est désormais plus sombre que jamais, dans le but de faire ressortir davantage le contenu. Il y a au moins une bonne nouvelle : le thème sombre mis à jour sera disponible sur les téléviseurs intelligents, les téléphones portables et le site Web de YouTube.

YouTube souhaite également faciliter l'accès aux liens. Les liens YouTube situés dans les descriptions des vidéos seront remplacés par des boutons, et les actions fréquentes telles que le téléchargement, le partage et l'appréciation du contenu bénéficieront d'une mise en page plus claire afin de réduire les distractions.

Une autre amélioration est l'ajout de la fonction "pincer pour zoomer", qui permet aux utilisateurs d'iPhone et d'Android de faire exactement cela : pincer une vidéo pour l'agrandir. Si c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, allez-y. C'est une nouvelle fonctionnalité qui sera parfaite pour toutes ces vidéos de peinture Bob Ross.

Vous pouvez également voir des exemples de ce que les changements apportés par YouTube signifient pour la façon dont vous utilisez YouTube dans le billet de blog de l'entreprise.

Écrit par Oliver Haslam.