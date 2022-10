Le prix de l'offre familiale Premium de YouTube augmente.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les abonnés au plan familial de YouTube Premium doivent vérifier leur courrier électronique. Google indique aux utilisateurs que le coût mensuel du service augmentera de 5 $ par mois aux États-Unis et de 2 £ au Royaume-Uni.

À partir de novembre 2022, les nouveaux utilisateurs américains commenceront à payer 22,99 dollars par mois pour YouTube Premium. Si le prochain cycle de facturation commence le 21 novembre ou après, les abonnés actuels ne verront pas leur facture augmenter avant un certain temps. Selon Engadget, le prix pour les abonnés existants n'augmentera pas avant avril 2022 en raison de leur "ancienneté et de leur valeur".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Auparavant, l'achat d'un plan familial pour deux utilisateurs seulement coûtait 17,99 dollars. Malgré l'augmentation du nombre de familles, Google a déclaré que le prix pour un seul utilisateur resterait à 11,99 dollars par mois pour les particuliers et à 6,99 dollars pour les étudiants. Les avantages ne changent pas non plus, la formule Premium offrant toujours aux utilisateurs une expérience YouTube sans publicité ainsi que la possibilité de télécharger des vidéos et d'accéder à YouTube Music.

YouTube Premium est un abonnement payant, disponible dans certains pays, qui vous offre une expérience sans publicité, riche en fonctionnalités (visionnage hors ligne) et améliorée sur de nombreux services vidéo et musicaux de Google, comme YouTube, YouTube Music, YouTube Gaming et YouTube Kids. À la base, YouTube Premium consiste à supprimer les publicités. Étant donné que YouTube tire une grande partie de ses revenus des publicités, il ne peut pas vraiment les supprimer sans vous faire payer. En permettant au spectateur de payer, le passage d'une vidéo à l'autre ne nécessitera plus d'attendre les publicités.

Apple Music en vaut-il la peine ? Essayez le service de streaming dApple gratuitement pendant 3 mois Par Pocket-lint International Promotion · 27 Juillet 2021 Apple na pas été le premier à jouer au streaming musical, mais sa plate-forme est très impressionnante.

Ainsi, si vous vous connectez sur une smart TV, vous pourrez regarder des vidéos instantanément, sans interruption. Pour en savoir plus sur Premium, consultez le guide de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.