Déploiement de l'image dans l'image de YouTube TV pour les utilisateurs d'iOS 15

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube a apporté une plus grande parité entre les versions Android et iOS de son application de streaming TV, YouTube TV, en commençant à déployer le mode image dans l'image pour les utilisateurs d'iOS 15.

La fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs d'Android depuis des années, mais n'arrive que pour ceux qui regardent sur iPhone, bien que le changement soit le bienvenu.

Utilisateurs d'iPhone et d'iPad



Nous sommes heureux de partager que l'image dans l'image est maintenant déployée sur vos appareils iOS 15+. Sélectionnez simplement une vidéo à regarder et balayez depuis le bas de l'écran pour revenir à la page d'accueil de l'appareil. La vidéo peut être réduite et se déplacer sur votre écran.