(Pocket-lint) - Si vous êtes un utilisateur de YouTube Music , vous connaissez peut-être une fonctionnalité appelée Téléchargements intelligents.

Essentiellement, il s'agit d'une fonctionnalité qui télécharge automatiquement les chansons lorsqu'elle est connectée à un réseau Wi-Fi, ce qui vous permet de sauvegarder des données lors de l'écoute en déplacement.

Maintenant, YouTube a commencé à tester une fonctionnalité similaire pour la principale application YouTube sur les téléphones Android .

La nouvelle fonctionnalité fonctionne de la même manière, mais avec du contenu vidéo plutôt que de la musique.

Il a été rapporté que certains utilisateurs d'Android en Europe voient une invite s'afficher sur leur appareil leur permettant d'essayer les téléchargements intelligents dans l'application YouTube.

Une fois inscrite, l'application téléchargera automatiquement 20 nouvelles vidéos chaque semaine lorsqu'elle sera connectée au Wi-Fi.

Les vidéos sont sélectionnées par un algorithme qui prend en compte vos genres préférés et votre historique de visionnage afin de créer une liste de téléchargement organisée selon vos goûts.

Les 20 vidéos se trouvent dans la même liste de lecture que vos vidéos hors ligne téléchargées manuellement.

Les utilisateurs seront avertis s'ils manquent d' espace de stockage et peuvent décider de libérer de l'espace ou d'annuler les téléchargements.

La fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les abonnés YouTube Premium exécutant Android 12 dans des régions spécifiques, mais nous ne serions pas surpris de la voir déployée sur d'autres appareils et régions dans un proche avenir.

Alors que les forfaits de données deviennent de plus en plus accommodants, il existe de nombreux endroits où les choses sont plus restrictives et beaucoup d'endroits où il n'y a aucun signal. Il est donc facile de comprendre pourquoi YouTube déploie cette fonctionnalité, cela pourrait vous sauver la vie lors d'un trajet long et ennuyeux

Écrit par Luke Baker.