YouTube commence à masquer le nombre daversions sur toutes les vidéos pour tout le monde

(Pocket-lint) - Le nombre daversions du public sur les vidéos YouTube appartient au passé.

À compter du mercredi 10 novembre 2021, YouTube masquera le nombre daversions du public sur toutes les vidéos de son site. La société a déclaré que la raison était dempêcher les petits créateurs dêtre harcelés par des attaques de foule qui naiment pas et de promouvoir "des interactions respectueuses entre les téléspectateurs et les créateurs".

Pour être clair, le bouton Je naime pas sera toujours disponible pour les commentaires privés. Les créateurs peuvent voir les numéros daversion pour leur propre vidéo via YouTube Studio. Le nombre de dégoûts nest tout simplement plus visible pour tous. Si vous êtes un téléspectateur bien intentionné, ce changement rend sans aucun doute plus difficile pour vous de juger du rapport "Jaime/Je naime pas" dune vidéo et de décider de regarder ou non. Mais cela rend également moins facile et rapide pour les autres de faire honte publiquement aux créateurs de vidéos.

En mars dernier, YouTube a révélé pour la première fois quil envisageait de masquer les décomptes daversion du public, et certains créateurs ont depuis longtemps la possibilité de les masquer. Maintenant, cest annoncer quils vont disparaître - progressivement - pour tout le monde. Lorsquil a testé le masquage des numéros daversion, YouTube a découvert que les gens étaient moins susceptibles dutiliser le bouton.

Gardez à lesprit que dautres réseaux sociaux ont expérimenté la dissimulation des mesures dévaluation publiques. Instagram, par exemple, vous permet même de masquer les décomptes.