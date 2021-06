Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube Shorts a étendu sa disponibilité des États-Unis et de lInde au Royaume-Uni.

Cétait auparavant quelque chose que les créateurs britanniques pouvaient expérimenter, mais vous avez maintenant la possibilité denregistrer directement des vidéos de 60 secondes via la caméra YouTube Shorts de lapplication.

Il regorge également de fonctionnalités. Alors quil était initialement sorti en Inde avec la possibilité denregistrer des vidéos de 15 secondes, cela est maintenant étendu à une minute. Vous pouvez télécharger des plus gros, mais à partir de lapplication seule, 15 secondes était le maximum. Cest bien de voir que YouTube a changé cette étrange anomalie.

Tout comme la nouvelle option déchantillonnage sur les vidéos YouTube normales, vous pouvez désormais faire de même sur Shorts. Vous pouvez vous inspirer des courts métrages et des vidéos des autres pour créer un collage ou une référence par vous-même (tant que ces créateurs de vidéos le permettent - YouTube est connu pour la protection Content ID).

Il existe une station dédition simple et rapide sur lapplication elle-même, qui vous permet dajouter des images ou des clips de votre propre appareil photo à la vidéo, ainsi que des filtres de texte et de couleur. Et, vous pouvez ajouter automatiquement des sous-titres - parfait pour ceux qui regardent dans les espaces publics. À linstar dautres applications de vidéo sociale, il existe un rapport hauteur/largeur vertical et une zone spécifique où vous trouverez les shorts.

Pour ne pas être en reste sur Instagram ou TikTok, et sans doute désireux de promouvoir YouTube Music autant quil est humainement possible, vous pouvez également ajouter la musique que vous aimez aux vidéos. Pas tout, attention, mais beaucoup de morceaux qui incluent des morceaux de labels, comme les labels et les maisons dédition dUniversal Music Group, Sony Music Entertainment and Publishing, Warner Music Group et Warner Chappell Music, Believe, Because Music, Merlin, Beggars, Idem, AEI , The State51, Kobalt et plus encore. Le choix ne manque pas là-bas.

Les téléspectateurs obtiennent également un lien vers les vidéos spécifiques pour la musique, donc si vous aimez une chanson, vous pouvez y accéder directement à partir du short. Les créateurs peuvent même commencer par une chanson quils aiment et créer un court-métrage à partir de cette vidéo en appuyant sur le bouton de création de la vidéo (selon quil est disponible ou non).

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 7 Juin 2021

Maintenant, ce que les créateurs veulent réellement savoir. Peut-il être monétisé ?

Au début, il nétait pas disponible pour les chaînes qui ont commencé à expérimenter Shorts. Mais YouTube a créé un fonds pour les courts métrages pour 2021 et 2022, avec un fonds de 100 millions de dollars réparti sur deux ans. YouTube déclare : "Chaque mois, nous contacterons des milliers de créateurs dont les courts métrages ont reçu le plus dengagement et de vues pour les récompenser de leurs contributions." Combien cela sera ou à quoi cela ressemblera est difficile à dire.

Au cours des prochaines semaines, les courts métrages YouTube seront disponibles pour les créateurs du Royaume-Uni. YouTube a échappé à la possibilité de douleurs de croissance et de problèmes potentiels au début, mais il est ravi que tout le monde utilise Shorts.

Écrit par Claudio Rebuzzi. Édité par Rik Henderson.