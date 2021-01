Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube introduit une nouvelle fonctionnalité: les clips. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de test, mais vous permet essentiellement de prendre une vidéo YouTube ou une diffusion en direct et de la réduire en clips plus courts que vous pouvez partager. Voici tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des clips sur YouTube.

YouTube, propriété de Google, a déclaré que les créateurs et les téléspectateurs souhaitaient un moyen simple de capturer de courts segments de vidéos ou de flux afin de pouvoir les partager avec dautres. En conséquence, il teste actuellement une fonctionnalité de découpage sur YouTube à partir du 28 janvier 2021 - mais uniquement avec un petit groupe de créateurs pour commencer.

Avez-vous déjà regardé une vidéo dune durée de 30 minutes ou de quelque longueur que ce soit sur YouTube et avez-vous ri à un moment de 10 secondes? Avant, vous deviez envoyer lintégralité de la vidéo YouTube, peut-être avec lhorodatage exact intégré dans lURL, afin que les autres puissent éprouver de la joie avec vous. Mais cest encombrant. Tu sais ce qui est mieux? Simplement épisser la partie amusante et la partager partout sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez le faire avec des clips YouTube.

Les créateurs et les téléspectateurs peuvent créer des clips YouTube en cliquant simplement sur licône de nouveaux clips qui se trouve entre le bouton pouce vers le bas et le bouton de partage sous le lecteur vidéo. Gardez à lesprit que la fonctionnalité est actuellement limitée aux ordinateurs de bureau et aux appareils Android. YouTube a déclaré que les tests pour les appareils iOS arriveraient bientôt.

Les clips YouTube peuvent durer de cinq à 60 secondes. Lorsque vous coupez une vidéo ou un flux en direct, vous devrez le nommer, puis YouTube générera une nouvelle adresse URL pour le clip. Vous pouvez copier, intégrer ou envoyer le clip via les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Reddit. Vous pouvez même lenvoyer par e-mail.

Vous pouvez en savoir plus ici et essayer le découpage par vous-même sur cette vidéo ! Noubliez pas quil est limité à certains créateurs pour le moment sur ordinateur et Android.

YouTube demande aux testeurs de soumettre leurs commentaires en utilisant le lien ici . Il prévoit de mettre à jour cet article lorsquil aura de nouvelles informations à partager sur la disponibilité des clips.

Écrit par Maggie Tillman.