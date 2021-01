Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube, propriété de Google, teste une nouvelle fonctionnalité dachat qui vous permettra dacheter plus facilement des articles dans des vidéos.

Dans un fil dassistance de Google , YouTube a déclaré que ses équipes produit testaient constamment de nouveaux outils et fonctionnalités, et que ses "fonctionnalités de test" - également appelées expériences - sont généralement disponibles pendant une courte période et uniquement pour un petit groupe de personnes.

Son dernier test est une "nouvelle façon pour les gens de découvrir et dacheter facilement les produits présentés dans les vidéos YouTube", a expliqué la société.

YouTube a déclaré que les créateurs qui participent à son nouveau test pilote pourront ajouter certains produits à leurs vidéos. Ensuite, lorsquils regardent les vidéos, les spectateurs pourront voir la liste des produits présentés - sils cliquent sur une icône de panier dans le coin inférieur gauche de la vidéo.

À partir de là, les spectateurs peuvent explorer la page de chaque produit pour voir plus dinformations, des vidéos associées et des options dachat pour ce produit. "Nous testons actuellement cette fonctionnalité avec un nombre limité de créateurs", a déclaré YouTube. Il est disponible aux États-Unis sur iOS, Android et sur ordinateur.

Gardez à lesprit que Bloomberg a rapporté en octobre 2020 que YouTube avait commencé à demander aux créateurs de marquer et de suivre les produits présentés dans leurs vidéos, dans le but de permettre à Google de vendre directement les articles directement via YouTube. Google a même confirmé quil testait une telle fonctionnalité.

Cependant, il ny a pas eu beaucoup dinformations depuis sur la fonction dachat de YouTube, et personne na signalé lavoir vue en action. Peut-être quavec laccès des créateurs, nous commencerons à voir plus de détails fuir. (Notez quil est actuellement difficile de savoir si les créateurs peuvent gagner sur les produits quils mentionnent.)

Écrit par Maggie Tillman.