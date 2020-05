YouTube introduit des «chapitres» pour faciliter la navigation dans les vidéos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

YouTube déploie une fonctionnalité pour faciliter la navigation dans les longues vidéos et trouver la section que vous recherchez. Il sappelle «Chapitres» et cest une nouvelle fonctionnalité bienvenue pour les créateurs et les téléspectateurs.

La société a annoncé cette décision sur Twitter, et il semble que les créateurs YouTube pourront vraiment en profiter.

Lorsque vous téléchargez une vidéo plus longue, tout ce que vous devez faire est dajouter des horodatages dans la description (à partir de 0:00) et YouTube décomposera automatiquement la chronologie de la vidéo en morceaux ou en «chapitres».

Les téléspectateurs peuvent ensuite parcourir et sélectionner le chapitre individuel qui les intéresse, en fonction de ce quils recherchent.

0:00 Nous vous avons entendu et avons ajouté des chapitres vidéo.

0:30 Vous avez aimé.

1:00 Cest maintenant officiel: les chapitres vidéo sont là pour rester.

1:30 Créateurs, essayez les chapitres en ajoutant des horodatages à partir de 0h00 à la description de votre vidéo. Les téléspectateurs, parcourez pour trouver exactement ce que vous cherchez.

2:00 Profitez-en! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW - YouTube (@YouTube) 28 mai 2020

Cest encore une autre fonctionnalité ajoutée à la plate-forme vidéo qui se concentre sur la façon dont les consommateurs regardent des vidéos sur YouTube.

En plus de la fonctionnalité qui vous permet de boucler facilement une vidéo , elle prend en compte les longues vidéos où vous pouvez soit rechercher une chose spécifique, soit avoir besoin de regarder quelque chose plusieurs fois (dans un didacticiel, un entraînement ou des clips musicaux, par exemple) .

Si vous êtes un vidéaste, essayez-le en écrivant simplement lheure à laquelle vous souhaitez créer un lien - au format MM: SS ou HH: MM: SS - dans la description, puis un bref titre de chapitre pour indiquer à quoi il est que vous vous connectez à. Noubliez pas de commencer à 0h00.