Quelles sont les stars YouTube les mieux rémunérées actuellement?

(Pocket-lint) - Il ne fait aucun doute que YouTube peut parfois se sentir comme une nouvelle frontière - un peu comme voyager dans lOuest à la recherche de veines dor, créer une chaîne YouTube pourrait ne rien vous rapporter à long terme ou, si vous avez le droit mélange de contenu et de personnalité, il pourrait vous voir frapper fort. Genre, vraiment gros.

Certains des YouTubers les plus performants au monde enregistrent des millions de vues par jour, et grâce aux parrainages, aux revenus publicitaires et aux apparences qui peuvent se traduire assez directement en chèques de paie vraiment, vraiment lourds. Voici quelques-uns des meilleurs revenus sur YouTube, au cas où vous auriez besoin de plus de persuasion.

Ryans World a commencé comme une revue de jouets et une chaîne de déballage, mais les temps changent et, à mesure quelle est devenue lune des chaînes les plus populaires de YouTube, elle est devenue davantage une plate-forme éducative, avec des épisodes centrés sur les défis scolaires et lapprentissage de manière amusante. Tout cela met en vedette Ryan Kaji, son jeune enfant star, bien quil ne figure pas pendant des épisodes entiers pour éviter de sépuiser.

Sa chaîne est en train de le ratisser, avec des revenus pour 2019 dépassant les 25 millions de dollars, garantissant que Ryan sera probablement en mesure de se détendre pendant la plupart de ses jours.

Ce qui a commencé comme un groupe damis essayant des trucs fous jusquà ce quils les clouent à la caméra a grandi et est devenu une énorme opération qui rapporte 20 millions de dollars par an et continue de se surpasser sur la façon dont ses trucs peuvent devenir fous.

Ils viennent de publier un documentaire complet sur la façon dont ils sont arrivés jusquici, ce qui témoigne en soi du succès de la chaîne. Voici encore 10 ans de clichés insensés.

Anastasia Radzinskaya et ses parents ont en fait six chaînes différentes, certaines plus éducatives et dautres plus amusantes.

Quoi quils fassent, cela fonctionne, car elle a rapporté 18 millions de dollars à la maison en 2019, en utilisant son mélange de vidéos informatives et relaxantes que les parents peuvent montrer à leurs enfants.

Commençant la vie sur YouTube avec des sketches comiques et de grandes personnalités, Rhett et Link étaient dans une situation délicate lorsquils ont créé Good Mythical Morning, une sorte de talk-show pour la plate-forme qui a connu un énorme succès.

Leur style décontracté et leurs manières conviviales pour la famille ont également été synonymes de succès financier - comme le montre clairement lénorme 17,5 millions de dollars quils ont mis en banque en 2019.

Jeffree Star est probablement le premier personnage controversé de cette liste (si vous êtes heureux de passer sous silence les dangers potentiels des enfants devant les chaînes YouTube qui gagnent dénormes sommes dargent). La chanteuse et maquilleuse fait dénormes sommes sur YouTube depuis quelques années, tout en suscitant parfois des critiques pour son insensibilité.

Arsement (qui est tout à fait un nom que nous devons dire) présente sa chaîne de jeux PrestonPlayz qui a gagné un énorme public en jouant des titres adaptés aux familles et en séloignant de plus en plus du jeu.

Son style énergique et son contenu accessible lui ont valu une armée de fans et, en 2019, un sac à main pour aller avec.

Lun des grands noms originaux de YouTube, PewDiePie a traversé pas mal de controverses à son époque, concernant son langage et son comportement, mais se classe toujours en bonne place sur la liste des plus gros revenus grâce à son attrait durable.

Markiplier plonge ses orteils dans toutes sortes de contenus vidéo, mais son véritable cœur est les commentaires de gameplay et jouons, et cela rapporte toujours de largent - 13 millions de dollars en 2019, rien de moins.

Mieux connu sous le nom de DanTDM, Daniel Middleton sest séparé des vidéos de jeu pour proposer des vidéos de réaction, des commentaires et des sketches, et ne montre aucun signe de lâcher prise, après avoir remporté plus de 12 millions de dollars lannée dernière.

Jimmy "MrBeast" Donaldson est présent sur la scène YouTube depuis un bon moment. Il a commencé sur YouTube en 2012, puis a commencé à croître de manière exponentielle lorsquil a commencé à faire des cascades comme senregistrer en comptant jusquà 100000.

Après être devenu célèbre sur YouTube (et près de 40 millions dabonnés), M. Beast a commencé à créer toutes sortes de vidéos de lui donnant des milliers de dollars à des personnes aléatoires en ligne et des défis du «dernier à quitter» qui opposent les joueurs les uns aux autres pour la promesse dune grosse somme dargent. prix. Le résultat est beaucoup de vues et beaucoup de gains aussi.

Vanoss Gaming est un monstre du monde du jeu sur YouTube, et son fondateur Evan Fong en récolte les fruits avec plus de 11 millions de dollars de revenus lannée dernière. Si les vidéos de gameplay à haute énergie sont votre sac, son catalogue arrière semble pratiquement sans fin à ce stade.

Vlad and Niki est une chaîne populaire «conçue pour les enfants» qui présente les singeries de deux jeunes frères. Ces enfants sont vus jouer, voyager et agir pour leur public de plus de 45 millions dabonnés.

Les vidéos obtiennent non seulement des millions de vues, mais sont également disponibles dans plusieurs autres langues. Leurs parents dirigent 15 chaînes différentes avec les garçons apparaissant dans 11 langues.

Seán McLoughlin, alias Jacksepticeye est un YouTuber irlandais connu pour ses vidéos amusantes Lets Play. Jacksepticeye doit un peu de son succès précoce à une mention dans une vidéo de PewDiePie qui lui a valu des milliers dabonnés en quelques jours, mais il a déployé beaucoup defforts pour gagner le reste.

Il nest peut-être pas le plus gros gagnant de cette liste, mais il est certainement populaire dans le domaine des jeux.

