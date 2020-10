Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube Music a été annoncé en 2018, tout comme un service de streaming musical relativement nouveau de Google qui se concentre uniquement sur tout ce qui concerne la musique sur la plate-forme de streaming vidéo. Avec YouTube Music, vous pouvez écouter des chansons officielles, des albums, des listes de lecture, des radios dartistes, des remix et des versions en direct de chansons.

Cest un service gratuit si cela ne vous dérange pas découter des publicités toutes les quelques chansons, disponibles via une application mobile ou un lecteur Web. Un niveau YouTube Music Premium est également disponible pour supprimer les publicités, vous offrir une écoute en arrière-plan sur votre appareil mobile (afin que vous puissiez quitter lapplication et continuer à écouter) et vous permettre de télécharger des chansons pour une lecture hors connexion.

Ce que vous ne pouvez pas faire avec YouTube Music, cest regarder des vidéos sans publicité, comme des chats jouant du piano, sur le reste du site YouTube, mais il y a un accès abondant aux vidéos musicales via lapplication.

À linstar dautres services de streaming musical, YouTube accorde beaucoup dattention à ses fonctionnalités de découverte. Il dit que la musique est "plus facile à explorer" avec le service Musique et dispose dun vaste catalogue non seulement de chansons officielles, mais également de remixes, de performances live, de reprises et de clips musicaux à ajouter.

Lécran daccueil, que vous utilisiez lapplication ou le lecteur Web, change constamment. Il se met à jour pour fournir des recommandations basées sur vos habitudes découte, mais il est également sensible à lemplacement et peut offrir des choix musicaux en fonction de ce que vous pourriez faire.

Il est basé sur trois onglets, Accueil, Explorer et Bibliothèque. La maison est un mélange de tout, Explore vous permet de trouver facilement de nouvelles musiques, comme de nouvelles sorties, ainsi que de plonger dans des humeurs ou des genres. Longlet Bibliothèque propose des listes de lecture ainsi que toute musique importée que vous avez importée de Google Play Musique et toute musique que vous avez sur votre appareil mobile. Que vous utilisiez la version Web ou lapplication mobile, la musique que vous avez importée de Google Play est disponible dans les deux.

Les vidéos ont également une grande importance dans lapplication ainsi que dans le navigateur, et lorsque vous sélectionnez une chanson dans lapplication, vous pourrez souvent choisir si vous voulez écouter la chanson ou regarder la vidéo. Vous pouvez également basculer à mi-chemin, ce qui est une fonctionnalité intéressante. Lorsque vous utilisez YouTube Music dans un navigateur, il sagit évidemment dune expérience vidéo comme le reste de YouTube.

Vous pouvez également aimer ou ne pas aimer la musique, ce qui aidera Google à ajuster la sélection de musique que vous êtes recommandé, donc si vous naimez pas Ed Sheeran, vous pouvez lui donner le pouce vers le bas et vous verrez moins Ed Sheeran.

Non, vous ne le faites pas. Vous pouvez utiliser lapplication sur votre téléphone pour lire la musique que vous avez sur votre appareil sans vous connecter. Si vous avez beaucoup de musique achetée sur votre appareil, vous pouvez y accéder et écouter cette musique. Il sera trié par liste de lecture, album, artiste et chanson et il sera lu en arrière-plan lorsque lécran est également éteint.

Vous nêtes pas non plus obligé de vous connecter à la version Web: vous obtiendrez la version de YouTube Music financée par la publicité pour pouvoir regarder et écouter sur votre ordinateur portable. Si vous vous connectez à la version Web, vous aurez également accès à toute la musique que vous avez transférée à partir de Play Musique dans votre navigateur.

Si vous souhaitez utiliser lun des aspects de diffusion en continu du service via lapplication pour smartphone, vous devez vous connecter à votre compte Google. Lapplication naffiche même aucun contenu diffusé en continu sans vous connecter. Mais une fois que vous laurez fait, vous pourrez accéder au service gratuit sans abonnement. Cela vous permettra découter les morceaux et de regarder les vidéos, avec des publicités occasionnelles. Si vous navez pas dabonnement, vous ne pourrez pas non plus avoir de lecture en arrière-plan, cest-à-dire que dès que vous éteignez lécran, la musique sarrêtera.

Il existe cependant une solution de contournement.

Il existe une petite faille qui vous permettra de lire la version gratuite de YouTube Music sur votre appareil sans abonnement. Cest essentiellement le même processus nécessaire pour lire YouTube en arrière-plan, que nous avons détaillé pour liPhone ici .

Voici comment procéder:

Accédez à music.youtube.com dans le navigateur de votre appareil. Ouvrez les paramètres et sélectionnez le mode bureau. Appuyez sur play sur la musique que vous souhaitez écouter. Éteindre lécran. Si la musique sarrête, réveillez-vous sur lécran de veille sur Android et recherchez les commandes multimédias, puis la lecture. Sur liPhone, balayez vers le centre de contrôle et appuyez sur lecture. La musique devrait alors recommencer à jouer.

Pour être honnête, le travail est un peu long et les téléphones Android gèrent la musique de manière légèrement différente, donc cela peut ne pas fonctionner sur tous les modèles, ou vous devrez peut-être trouver ou activer les commandes de lecture sur votre écran de verrouillage.

Google a commencé à fermer Play Music en septembre 2020, supprimant lancien service et suggérant aux utilisateurs de passer à YouTube Music à la place. Cela voit la fin des achats de musique auprès de Google, passant à une offre de streaming à la place. Google a fourni une méthode pour transférer vos précédents achats Play Music vers YouTube Music. Par conséquent, si vous disposez dun catalogue de musique achetée (ou importée) dans Play Music, vous pourrez y accéder dans YouTube Music.

Nous avons des instructions complètes sur la façon de procéder ici.

Le service Play Music sera fermé et cessera dexister, la musique YouTube étant le service que Google propose à la place.

YouTube Music est disponible en tant que niveau gratuit financé par la publicité, tout comme Spotify. Mais il y a un problème pour lapplication mobile, car vous ne pouvez pas lutiliser pour lire de la musique en arrière-plan (bien que, voir ci-dessus). Pour la plupart des gens, labonnement offrira la meilleure expérience.

Vous pouvez perdre les publicités et bénéficier dune écoute hors ligne avec un abonnement YouTube Music Premium:

Étudiant: 4,99 $ / 4,99 £

Standard: 9,99 $ / 9,99 £

Famille: 14,99 $ / 14,99 £

Si vous êtes un nouvel utilisateur, il existe de nombreuses options dessai - vous pouvez obtenir des mois gratuits ou un essai sans risque de deux semaines. Continuez simplement à cliquer et ces essais vous seront proposés.

Lapplication YouTube Music est remarquablement simple dans sa mise en page et sa facilité dutilisation. Son écran daccueil est adapté à vos choix dartistes personnels - que vous sélectionnez lors de votre première visite - et est clairement présenté afin que vous puissiez trouver instantanément les listes de lecture et les vidéos recommandées.

La principale caractéristique unique est que, comme ses pistes sont glanées dans toute la gamme de contenu disponible sur YouTube, il existe des milliers de performances que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Et ils sont tous disponibles pour être visionnés en vidéo.

Il existe des commandes dans lapplication pour ajuster la qualité de la diffusion en continu, à travers faible, normale, élevée et toujours élevée et ces valeurs peuvent être sélectionnées pour le streaming mobile et Wi-Fi. Vous pouvez également choisir de lire des vidéos de qualité inférieure sur mobile et HD uniquement sur Wi-Fi.

Il existe un mode restreint pour réduire les chansons marquées de manière explicite, bien que cela ne soit pas protégé, de sorte que lutilisateur peut toujours le désactiver - et cela dépend de lartiste qui a marqué le contenu comme explicite.

Vous pouvez également télécharger de la musique pour une écoute hors ligne, que ce soit des pistes individuelles ou des listes de lecture ou des albums entiers. Cela signifie que vous pouvez écouter sans diffusion en continu, que ce soit pour enregistrer des données ou lorsque vous voyagez - et il existe une option pour limiter la diffusion au Wi-Fi uniquement.

Écrit par Max Langridge. Édité par Chris Hall.