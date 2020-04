Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

YouTube Music est un service de streaming musical relativement nouveau de YouTube qui se concentre uniquement sur tout ce qui concerne la musique sur la plate-forme de streaming vidéo. Avec YouTube Music, vous pouvez écouter des chansons officielles, des albums, des listes de lecture, des radios dartistes, des remixes et des versions en direct de chansons.

Cest un service gratuit si cela ne vous dérange pas découter des publicités toutes les quelques chansons, disponible via une application mobile ou un lecteur Web. Un niveau YouTube Music Premium est également disponible pour supprimer les publicités, vous donner une écoute en arrière-plan (afin que vous puissiez quitter lapplication et continuer à écouter) et vous permettre de télécharger des chansons pour une lecture hors ligne.

Ce que vous ne pouvez pas faire avec YouTube Music, cest de regarder des vidéos sans publicité, comme des chats jouant du piano, sur le reste du site YouTube. Si vous souhaitez visionner une vidéo sans interruption, vous aurez besoin dun abonnement YouTube Premium.

Comme dautres services de streaming musical, YouTube accorde beaucoup dattention à ses fonctionnalités de découverte. Il dit que la musique est "plus facile à explorer" avec le service Musique et dispose dun vaste catalogue non seulement de chansons officielles, mais aussi de remixes, de performances live, de reprises et de clips à ajouter.

Lécran daccueil, que vous utilisiez lapplication ou le lecteur Web, est en constante évolution. Il est mis à jour pour fournir des recommandations en fonction de vos habitudes découte, mais il est également sensible à lemplacement et peut proposer des choix musicaux correspondant à ce que vous pourriez faire. Par exemple, il peut détecter quand vous êtes au gymnase, et il vous servira donc des listes de lecture dentraînement pour vous aider à rester en mouvement.

YouTube Music est disponible en tant que niveau gratuit financé par la publicité, un peu comme Spotify. Alternativement, vous pouvez perdre les publicités et gagner une écoute hors ligne avec un abonnement YouTube Music Premium pour 9,99 £ (9,99 $) par mois. Il existe également un plan familial pour laccès à plus dun membre de la famille pour 14,99 £ par mois. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez obtenir les trois premiers mois gratuitement.

Même avec YouTube Music, Google Play Music est toujours disponible. YouTube Music nest pas là pour le remplacer. Au lieu de cela, les deux services se complèteront. Si vous êtes déjà abonné à Google Play Musique, vous obtenez automatiquement YouTube Music Premium dans le cadre de votre forfait et le prix que vous payez restera le même.

Cela signifie que vous aurez également toujours accès à toutes les chansons que vous avez achetées et à toutes celles que vous avez stockées dans le cloud pour les écouter sur dautres appareils.

YouTube a introduit YouTube Music au Royaume - Uni , mais est-ce le meilleur service de musique en streaming? Ou cette couronne appartient-elle toujours à Spotify ou à la toute nouvelle Apple Music ou Amazon Music Unlimited?

Lapplication YouTube Music est remarquablement simple dans sa présentation et sa facilité dutilisation. Son écran daccueil est adapté à vos choix dartistes personnels - que vous sélectionnez lors de votre première visite - et est clairement aménagé afin que vous puissiez trouver instantanément les listes de lecture et les vidéos recommandées.

La principale caractéristique unique est que, comme ses pistes sont glanées dans toute la gamme de contenu disponible sur YouTube, il existe des milliers de performances que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Et ils sont tous disponibles pour visionner aussi en vidéo.

YouTube Music est adaptatif, ce qui signifie quil peut changer en fonction de votre connexion Internet et offre un maximum de 128 kbps sans possibilité de passer à une qualité supérieure. Vous entendrez la différence entre celui-ci et le paramètre le plus élevé de Spotify, par exemple.