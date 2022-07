Les propriétaires de Xbox peuvent désormais utiliser le chat vocal Discord, voici comment faire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Depuis quelque temps déjà, les joueurs sur PC utilisent Discord pour parler à leurs amis pendant qu'ils jouent. Désormais, les propriétaires de Xbox pourront faire de même.

Microsoft a annoncé dans un billet de blog officiel que la fonction de chat vocal de Discord allait arriver sur les consoles Xbox Series X/S et Xbox One. Cette annonce est attendue depuis un certain temps déjà, car Discord travaille depuis un certain temps sur la compatibilité avec la PlayStation 5.

Selon l'annonce, les utilisateurs de Xbox pourront discuter avec leurs amis sur Discord en utilisant les canaux vocaux standard sur un serveur ou via des appels de groupe. Cette fonctionnalité permettra aux joueurs de discuter plus facilement avec leurs amis sur une base multiplateforme. Ainsi, vous pourrez discuter avec des amis qui jouent sur PC ou même avec des personnes qui utilisent Discord sur mobile.

Ce sera idéal pour les jeux qui permettent le cross-play et pour rester en contact avec vos amis gratuitement aussi.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Pour commencer, les Xbox Insiders seront les premiers à recevoir la mise à jour. Donc, si vous souhaitez commencer à utiliser Discord dès que possible sur votre Xbox, vous devez vous inscrire au programme Xbox Insider. La mise à jour sera bientôt disponible pour tous les autres utilisateurs.

Pour commencer à utiliser Discord sur Xbox, vous devez suivre quelques étapes :

Appuyez sur le bouton Xbox de votre console pour ouvrir le guide.

Naviguez jusqu'à "parties et chat".

Cliquez sur "essayer Discord Voice sur Xbox".

Scannez le code QR qui apparaît

Suivez les instructions pour relier vos comptes Discord et Xbox.

Une fois que vous aurez connecté vos comptes, vous pourrez afficher votre GamerTag Xbox et votre activité de jeu sur votre profil utilisateur. Vous pourrez également utiliser les options de chat vocal.

Si vous avez des difficultés à établir le lien sur votre console, vous pouvez le faire sur votre téléphone portable. Pour ce faire, ouvrez l'application et suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur votre image de profil en bas à droite de l'application pour accéder aux paramètres.

Cliquez sur "Connexions".

Cliquez sur "ajouter" en haut à droite

Faites défiler vers le bas et trouvez le lien Xbox

Cliquez dessus et vous devrez vous connecter à votre compte Xbox.

Puis autorisez et la connexion sera prête.

Discord dispose d'un guide détaillé sur diverses autres choses liées à ce sujet si vous en avez besoin.

Une fois que vous avez relié vos comptes Xbox et Discord, vous pouvez rejoindre un canal vocal. Pour ce faire, ouvrez l'application mobile Discord et vous verrez une option pour "rejoindre sur Xbox".

Vous aurez besoin de l'application Xbox pour le faire. Si vous l'avez installée, elle se lancera et vous permettra de connecter le chat vocal Discord à votre console Xbox Series X/S ou Xbox One.

Écrit par Adrian Willings.