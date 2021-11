Les nouvelles paroles de Deezer transforment votre Xbox en machine à karaoké

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Deezer a ajouté des paroles à son application Xbox. Les joueurs peuvent désormais chanter sur leur musique préférée, les paroles apparaissant à lécran.

De plus, dans le cadre du 20e anniversaire de la Xbox , le service de streaming musical a créé des listes de lecture inspirées du jeu - "Xbox 20th" et "Halo Classics".

Disponibles pour tous les abonnés Deezer premium, les paroles synchronisées fonctionnent dans lapplication elle-même, tant que le morceau choisi prend en charge la fonction. Il peut transformer efficacement votre Xbox Series X / S ou Xbox One en une machine à karaoké - quelque chose qui pourrait être utile si la famille visite pendant Thanksgiving ou Noël.

De plus, Deezer peut lire des morceaux en arrière-plan pendant que vous jouez, vous pouvez donc lancer un "Flow", qui est une liste de lecture automatique et infinie qui comprend des morceaux que vous appréciez déjà et des recommandations basées sur vos habitudes découte précédentes.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 18 Novembre 2021

"Notre communauté de joueurs aime leur musique personnelle autant que leurs jeux Xbox préférés. Maintenant, nous élargissons leur expérience sur console avec des paroles pour [leur] offrir encore plus doptions de divertissement", a déclaré Clément Durandeau de Deezer.

« Il est plus facile que jamais davoir un karaoké à chanter en chœur lorsque vous êtes dhumeur. Et, lorsquil est temps de jouer, Deezer est là avec vous pour vous fournir une bande-son personnelle qui accompagne votre aventure numérique. »