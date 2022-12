La prochaine grande nouveauté de WhatsApp est une fonctionnalité dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux messages de disparaître dès qu'ils ont été lus par leur destinataire, améliorant ainsi la confidentialité.

La fonctionnalité, actuellement testée par WhatsApp et disponible dans la dernière version bêta de l'application sur Android, fait expirer automatiquement un message dès qu'il a été lu. Les messages affichés ne peuvent alors plus être vus ou récupérés, ce qui garantit que ce qui a été envoyé reste privé. Ces messages ne peuvent pas non plus être transférés ou copiés.

WhatsApp propose déjà des médias à affichage unique, notamment des photos et des vidéos, mais c'est la première fois que cette fonctionnalité est appliquée au texte. Et tout comme pour les médias, on s'attend à ce que toute personne faisant une capture d'écran du texte le voit expurgé d'une manière ou d'une autre.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La nouvelle fonctionnalité n'a pas été annoncée officiellement et il n'y a aucun moyen de confirmer quand elle sera mise à la disposition du public. Cependant, WhatsApp est normalement assez bon pour faire progresser les fonctionnalités de la version bêta à la version publique, donc nous pouvons être assez sûrs que nous verrons les messages view-once tôt ou tard.

L'application TomTom Go Navigation est une application de navigation mobile haut de gamme pour tous les conducteurs Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application brillante est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

La possibilité d'envoyer un message qui s'autodétruira une fois visualisé a des utilisations évidentes, et pas seulement dans les films de Mission Impossible. L'envoi de mots de passe via WhatsApp n'est pas quelque chose que nous recommandons, mais cela pourrait être fait de cette manière. D'autres informations personnelles peuvent également être partagées de cette façon, en sachant qu'elles seront supprimées une fois vues.

Écrit par Oliver Haslam.