Les avatars de Meta se déploient sur WhatsApp avec 36 autocollants personnalisés

(Pocket-lint) - Les avatars de Meta sont disponibles pour être utilisés dans WhatsApp pour la première fois, l'application de messagerie instantanée offrant 36 autocollants personnalisés à essayer.

Les nouveaux avatars agissent comme une version numérique de la personne réelle qui écrit les messages et ressemblent aux Memojis d'Apple. Selon WhatsApp, les utilisateurs peuvent créer des milliards de combinaisons, notamment des coiffures, des traits de visage et même des vêtements différents.

Une fois qu'un avatar a été créé, les utilisateurs pourront utiliser ces 36 autocollants pour refléter une gamme d'émotions et d'actions différentes, leur offrant ainsi une autre alternative à la saisie d'un message.

WhatsApp affirme qu'il continuera à offrir des améliorations de style différentes et améliorées qui comprendront de nouveaux éclairages, des ombres, des styles de cheveux texturés, et plus encore. La messagerie instantanée promet de "rendre les avatars encore meilleurs au fil du temps", vous pouvez donc vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'ajustements à faire après la création initiale de votre propre avatar.

Les nouveaux avatars sont en cours de déploiement sur les nombreux comptes WhatsApp utilisés aujourd'hui, il se peut donc que vous n'y ayez pas encore accès. Vous pouvez vérifier si c'est le cas en ouvrant l'application WhatsApp, puis en vous rendant sur la page des paramètres. Une nouvelle option Avatar devrait être disponible sous votre photo de profil lorsque tout est prêt. Il peut également être utile de s'assurer que vous avez installé la dernière version de l'application WhatsApp.

Écrit par Oliver Haslam.