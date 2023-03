Une fuite de données WhatsApp pourrait signifier que les numéros de téléphone à jour de 500 millions de personnes sont vendus en ligne pour la modique somme de 2 000 dollars.

Les données divulguées concerneraient des utilisateurs actifs de WhatsApp dans plusieurs pays, soit près de 500 millions de personnes. Un nombre considérable d'entre eux se trouvent en Égypte, où 45 millions de numéros de téléphone ont été divulgués. 35 millions de membres italiens et 29 millions de numéros saoudiens auraient également trouvé leur place sur la liste. 11,5 millions de numéros provenaient du Royaume-Uni, tandis que 32 millions étaient originaires des États-Unis.

Les données seraient mises en vente sur un "forum communautaire de piratage bien connu", des sous-ensembles étant vendus à des prix étonnamment bas. Le vendeur accepterait 7 000 dollars pour les numéros de téléphone des utilisateurs de WhatsApp aux États-Unis, tandis que le Royaume-Uni vaut 2 500 dollars. Les utilisateurs allemands peuvent être achetés pour 2 000 $.

La façon dont ces numéros ont été obtenus n'est pas claire, mais WhatsApp affirme qu'il n'y a aucune preuve qu'elle a été piratée. Cependant, Cybernews a confirmé qu'au moins certains des numéros sont de vrais comptes WhatsApp, ce qui suggère que les données sont légitimes, indépendamment de la façon dont elles ont été obtenues. La personne qui a vendu les numéros a simplement dit qu'elle avait "utilisé sa stratégie".

Les numéros de téléphone sont souvent achetés puis utilisés par des attaquants qui tentent d'amadouer les gens pour qu'ils leur donnent de l'argent par un moyen ou un autre et, pour cette raison, il peut être sage de ne pas répondre aux appels téléphoniques de numéros que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi il peut être judicieux de ne pas répondre aux appels téléphoniques provenant de numéros que l'on ne connaît pas. Bien entendu, cela pose ses propres problèmes et, les numéros de téléphone étant si faciles à usurper, ce n'est pas non plus un moyen infaillible de se protéger.