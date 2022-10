Est-ce que WhatsApp est en panne ? Les messages ne se chargent pas ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le service de messagerie populaire WhatsApp semble à présent fonctionner à nouveau.

Il est tombé en panne pendant plus d'une heure aujourd'hui, la messagerie n'étant pas accessible pour plusieurs milliers d'utilisateurs. Il a simplement affiché un message de "connexion" en haut de l'application mobile pendant une durée raisonnable.

Selon le site de détection des pannes Downdetector, les rapports sur les pannes de WhatsApp ont commencé peu avant 8 heures BST. L'application était toujours en difficulté à 9 heures, soit plus d'une heure plus tard.

Les utilisateurs pouvaient voir les discussions existantes et utiliser l'application, mais ne pouvaient ni envoyer ni recevoir de nouveaux messages.

Une heure après le début de la journée, plus de 40 000 rapports ont été enregistrés sur Downdetector, ce qui laisse supposer une panne générale.

Les rapports étaient répartis entre l'impossibilité d'envoyer des messages et la connexion au serveur. Certains se sont également plaints de l'application elle-même.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez soumettre votre propre rapport sur le site en vous rendant sur sa page dédiée à WhatsApp.

On ne sait pas encore quel était le problème avec WhatsApp.

La société mère de WhatsApp, Meta, a publié une déclaration à l'époque : "Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages, et nous travaillons à restaurer WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible", a déclaré un porte-parole (via Sky News).

Vous pouvez également suivre le statut de WhatsApp sur d'autres réseaux sociaux. Les utilisateurs de Twitter ont signalé les problèmes de service en utilisant le hashtag #WhatsAppDown, par exemple.

