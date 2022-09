L'Ofcom jette son dévolu sur WhatsApp, Zoom et FaceTime

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Ofcom, le régulateur britannique des communications, examine l'impact des services de chat et de vidéo, tels que WhatsApp, Zoom et FaceTime, sur les appels et la messagerie traditionnels. Il tente également de déterminer si leur incapacité à permettre une communication multiplateforme suscite des inquiétudes.

Le processus ne fait que commencer et peut prendre de nombreux mois, voire des années, mais l'Ofcom veut s'assurer que les technologies émergentes n'ont pas d'impact négatif sur la concurrence entre tous les fournisseurs de communications au Royaume-Uni.

En outre, le régulateur a lancé un processus visant à comprendre "la nature et l'intensité de la concurrence" entre les assistants personnels numériques, les téléviseurs intelligents et les haut-parleurs intelligents. Elle souhaite analyser le comportement des consommateurs, les "évolutions futures" et le rôle des principaux acteurs du marché, notamment leur pouvoir de négociation avec les fournisseurs de contenu. En substance, elle veut s'assurer que des entreprises comme Amazon, Google, Samsung et LG ne sont pas en mesure d'évincer les petits concurrents par le biais des accords qu'elles concluent.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Les services numériques ont transformé notre façon de vivre, de travailler, de nous divertir et de faire des affaires. Mais le nombre de plates-formes, d'appareils et de réseaux qui diffusent du contenu ne cesse de croître, tout comme les problèmes technologiques et économiques auxquels sont confrontés les régulateurs", a déclaré Selina Chadha, directrice de la connectivité à l'Ofcom.

"C'est pourquoi nous lançons un programme de travail visant à examiner ces marchés numériques, à identifier tout problème de concurrence et à nous assurer qu'ils fonctionnent bien pour les personnes et les entreprises qui en dépendent".

L'autorité de régulation a également révélé qu'elle examinerait les services de cloud computing de Microsoft, Amazon et Google.

Écrit par Rik Henderson.