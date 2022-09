WhatsApp travaille sur la possibilité de modifier les messages

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La plateforme de messagerie WhatsApp intègre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes, notamment la disparition des messages, la possibilité de masquer votre statut en ligne et votre photo de profil à certains contacts et la possibilité de supprimer un message après l'avoir envoyé.

Il manque cependant une fonctionnalité : la possibilité de modifier les messages. On n'a pas toujours envie de supprimer un message entier parce qu'on a fait une faute d'orthographe ou qu'on s'est trompé de nom.

Bien que rien ne soit encore officiel, WABetaInfo a trouvé des preuves dans la version bêta de l'application WhatsApp pour Android 2.22.20.12, que la société travaille sur la possibilité de modifier les messages pour une future mise à jour de l'application.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le site a rapporté que la fonctionnalité nécessiterait de mettre à jour WhatsApp si vous exécutez une ancienne build afin de voir une version éditée d'un message. Il n'a cependant pas précisé le délai d'édition d'un message.

Lorsque WhatsApp a lancé la possibilité de supprimer des messages, vous deviez le faire dans un délai très précis - 1 heure, 13 minutes et 8 secondes. Cela a changé depuis, mais il se pourrait que WhatsApp opte pour une fenêtre spécifique similaire pour les messages édités.

Pour l'instant, rien n'est officiel, donc on ne sait pas quand la fonction d'édition des messages arrivera sur la version finale du logiciel WhstaApp, mais étant donné qu'Apple offre maintenant cette fonction dans son application Messages sur iOS 16, nous espérons la voir bientôt sur WhatsApp.

Écrit par Britta O'Boyle.