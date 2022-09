Comment filtrer les discussions non lues sur WhatsApp

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il y a tellement de fonctionnalités intéressantes intégrées à l'application WhatsApp qu'il est facile de passer à côté de certaines des meilleures d'entre elles.

Saviez-vous que vous pouvez cacher votre photo de profil WhatsApp à certains contacts, par exemple, ainsi que votre statut de dernière vue ? Vous pouvez également réagir aux messages avec des Emojis, et utiliser la fonction Disappearing Messages pour les messages que vous ne voulez voir qu'une seule fois.

-

Nous avons une rubrique entière dédiée aux trucs et astuces secrets de WhatsApp, mais ici nous nous concentrons sur une fonctionnalité qui a commencé à être déployée en juin 2022 et que nous venons seulement de remarquer - la possibilité de filtrer les messages non lus.

Il est possible d'épingler des discussions en haut de vos discussions WhatsApp depuis un certain temps, mais vous ne pouvez en épingler que trois au maximum. Cela signifie que si vous êtes comme nous et que vous avez plusieurs chats non lus dans votre WhatsApp, ils peuvent disparaître si bas que vous les oubliez complètement.

Voici comment filtrer vos messages WhatsApp non lus pour que seules vos discussions non lues apparaissent sur votre écran.

Suivez les étapes suivantes pour filtrer vos messages WhatsApp non lus.

Ouvrez l'application WhatsApp Tapez sur l'onglet Chats en bas de l'écran Balayez vers le bas depuis le haut pour faire apparaître la barre de recherche. Tapez sur les trois lignes descendantes à droite de la barre de recherche. Lorsqu'elles sont en bleu, vos conversations sont filtrées par non-lues. C'est tout !

Écrit par Britta O'Boyle.