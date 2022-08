L'application Windows de WhatsApp fonctionne désormais sans votre téléphone.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - WhatsApp a déployé une mise à jour pour son application native sur Windows, rafraîchissant son design de quelques manières mais aussi détachant l'application de votre téléphone.

La nouvelle version continuera désormais à recevoir des messages même si l'application n'est pas ouverte et que votre téléphone est éteint, un grand pas en avant qui vous permet de ne plus vous soucier de la batterie de votre téléphone au fond de votre esprit.

En coulisses, l'application est désormais native à Windows, et non plus une application Web, ce qui devrait la rendre plus réactive que jamais, si cela vous posait problème auparavant.

L'application est également un peu plus propre, avec une utilisation plus subtile des couleurs par rapport à l'ancienne version - par exemple, le haut de l'application n'est plus d'un vert criard, mais se fond dans le reste de l'affichage.

La nouvelle version de l'application est disponible en téléchargement sur le Microsoft Store ici, bien que vous puissiez constater comme nous que vous êtes toujours sur l'ancienne version même après une réinstallation.

Cette mise à jour sera sans doute bientôt effectuée, car WhatsApp déploie le changement pour ses utilisateurs de bureau. Vous pouvez également consulter la section FAQ de WhatsApp pour obtenir quelques détails supplémentaires sur le fonctionnement de la nouvelle version.

Écrit par Max Freeman-Mills.