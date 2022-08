Comment masquer votre statut en ligne sur WhatsApp

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - WhatsApp est un outil de messagerie extrêmement utile qui permet de garder facilement le contact avec les amis, la famille et les collègues.

Cependant, il possède quelques fonctionnalités qui, selon vous, donnent trop d'informations sur ce que vous faites et quand vous utilisez l'application.

Dans les chats, vous verrez souvent une heure ou une date de "Dernière vue" pour vos amis, ce qui vous permet de savoir quand ils ont accédé à WhatsApp pour la dernière fois et vous indique s'ils consultent leurs messages.

Si vous ne voulez pas que cela s'applique à vous, suivez ces étapes simples pour le désactiver.

Cette opération est simple sur tous les appareils.

Dans WhatsApp, allez dans le menu des paramètres Cliquez sur Comptes Allez dans la section Confidentialité Cliquez sur Last Seen Choisissez "Personne" dans la liste des options

C'est tout le processus, et votre statut Last Seen sera maintenant complètement caché. Comme pour les accusés de réception, la contrepartie est que vous ne pourrez pas voir l'état "Dernière vue" d'autres personnes, mais c'est probablement un compromis que vous serez heureux de conclure.

Écrit par Max Freeman-Mills.