WhatsApp déploie davantage d'options de confidentialité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - WhatsApp déploie certaines options de confidentialité pour vous donner plus de contrôle sur qui voit quoi sur votre profil sur le service de médias sociaux.

Les changements vous donneront la possibilité de choisir qui voit votre photo de profil, les informations "à propos", votre statut et votre heure de "dernière vue".

Ces paramètres ont été testés pendant un certain temps, selon XDA Developers, mais ils vont maintenant être ouverts à tous les utilisateurs de WhatsApp, après qu'elle ait confirmé le déploiement elle-même.

Pour mieux protéger votre vie privée en ligne, nous mettons en place de nouvelles options dans vos paramètres de contrôle de la vie privée



. Vous pouvez maintenant sélectionner qui, dans votre liste de contacts, peut voir votre photo de profil, votre statut "About" et "Last Seen". Pour plus d'informations, suivez ce lien : https://t.co/UGMCx2n70h-