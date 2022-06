Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - WhatsApp a récemment fait passer le nombre de participants à un appel de groupe de 8 à 32, mais la plateforme de messagerie vient d'augmenter à nouveau ce nombre, cette fois à 512.

Oui, vous avez bien lu. Si nous nous retrouvons dans un groupe de 512 personnes, nous mettrons directement ce groupe en sourdine. La fonctionnalité qui permet d'ajouter 512 personnes à un groupe WhatsApp est entrée en phase bêta au début du mois de mai, mais elle a maintenant commencé à être déployée pour les utilisateurs d'iOS, Android et Desktop.

Pour les utilisateurs d'iOS, vous devrez exécuter WhatsApp 22.12.0.73 ou une version ultérieure, tandis que les utilisateurs d'Android devront exécuter 2.22.13.10 ou une version ultérieure pour pouvoir recevoir la mise à jour. Il se peut que vous deviez attendre 24 heures avant de l'obtenir, alors ne paniquez pas si vous ne l'avez pas encore reçue, vos 512 amis devront attendre.

Parallèlement au déploiement officiel de l'option de groupe plus important sur WhatsApp, la société travaillerait sur la possibilité d'exporter votre sauvegarde WhatsApp depuis Google Drive dans une version bêta de l'application Android. Selon WABetaInfo, cette fonctionnalité est en cours de test sur la version Android 2.22.13.11 et la sauvegarde comprendra l'intégralité de votre historique de chat, avec non seulement des messages mais aussi des images, des vidéos et d'autres fichiers multimédia. On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible.

Pour l'instant, vérifiez si vous pouvez ajouter 512 participants à un groupe en ouvrant WhatsApp, en tapant sur Nouveau groupe et vous verrez 0/512 sous Ajouter des participants en haut si vous avez la fonctionnalité.

Écrit par Britta O'Boyle.