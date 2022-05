WhatsApp ne fonctionne plus sur certains iPhones, le vôtre est-il concerné ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp cessera de prendre en charge iOS 10 et 11 à partir du 24 octobre 2022, ce qui signifie que certains iPhones ne pourront plus utiliser l'application de chat après cette date.

En effet, iOS 12 et 13 seront nécessaires pour continuer à utiliser WhatsApp. L'application cessera de fonctionner sur les anciens iPhones qui ne peuvent pas exécuter iOS 12 ou 13.

Les plus touchés seront les utilisateurs d'iPhone 5 et d'iPhone 5c. Heureusement, cela ne s'applique pas à l'iPhone 5s, 6 ou 6s car ils fonctionnent sous iOS 12. Naturellement, tous les iPhone plus modernes que ceux-là seront également concernés.

Selon WABetaInfo, les premiers utilisateurs d'iOS ont reçu un message d'avertissement les invitant à effectuer une mise à jour : "WhatsApp cessera de prendre en charge cette version d'iOS après le 24 octobre 2022. Veuillez aller dans Réglages > Général, puis appuyez sur Mise à jour du logiciel pour obtenir la dernière version d'iOS", est-il indiqué.

Ceci est reflété par les messages sur les pages d'assistance officielles de WhatsApp en ligne. Le support est listé pour iOS 12 et plus seulement.

"Les appareils et les logiciels changent souvent, nous examinons donc régulièrement les systèmes d'exploitation que nous prenons en charge et effectuons des mises à jour", est-il indiqué.

"Pour choisir ce que nous cessons de prendre en charge, nous regardons chaque année, comme d'autres entreprises technologiques, quels appareils et logiciels sont les plus anciens et ont le moins de personnes qui les utilisent encore. Ces appareils peuvent également ne pas disposer des dernières mises à jour de sécurité ou ne pas avoir les fonctionnalités requises pour exécuter WhatsApp."

Obtenez le superbe VPN Ivacy pour moins cher avec cette offre de Noël incroyable Par Pocket-lint International Promotion · 23 Peut 2022

Écrit par Rik Henderson.