Comment réagir aux messages WhatsApp avec des emoji ?

(Pocket-lint) - De nombreuses applications de messagerie offrent désormais aux utilisateurs la possibilité de réagir à une bulle de chat avec un emoji. Les utilisateurs de Facebook Messenger, par exemple, peuvent utiliser les réactions des emoji dans une conversation. Maintenant, une autre application de messagerie appartenant à Meta a reçu une fonction de réaction aux emoji : WhatsApp.

Mark Zuckerberg a annoncé sur ses Instagram Stories qu'une fonctionnalité de réactions emoji a commencé à être déployée - après être sortie d'un programme bêta - aux utilisateurs de WhatsApp le 5 mai 2022. Le responsable de WhatsApp, Will Cathcart, a également confirmé la fonctionnalité via une vidéo sur Twitter et sur le blog de WhatsApp.

Nous sommes ravis d'annoncer que les réactions arrivent sur WhatsApp . . avec tous les emojis et les couleurs de peau à venir. pic.twitter.com/086JnVS5Ey- Will Cathcart (@wcathcart) 14 avril 2022

Voici tout ce que vous devez savoir sur les réactions des emoji dans WhatsApp.

Les réactions emoji sont littéralement des emoji que vous utilisez pour montrer à une autre personne que vous avez vu son message et que vous l'avez ressenti d'une certaine manière. Il peut s'agir d'un cœur, par exemple, ou du visage avec des larmes de joie. Les réactions des emoji sont un moyen universel, visuel et simple de répondre à un message sans avoir à taper une réponse.

Vous devez télécharger (ou mettre à jour) la dernière version de l'application mobile WhatsApp. Si vous ne voyez pas de réactions emoji dans WhatsApp, gardez à l'esprit que la mise à jour logicielle apportant la fonctionnalité est en cours de déploiement côté serveur. Cela peut prendre quelques semaines pour que tout le monde ait des réactions aux emoji dans WhatsApp.

Si vous voulez utiliser les réactions des emoji sur un message dans WhatsApp, suivez ces étapes :

Ouvrez la dernière version de l'application mobile WhatsApp. Appuyez longuement sur n'importe quel message dans un chat. Une fenêtre pop-up apparaît avec six réactions emoji. Sélectionnez l'une des réactions emoji pour l'utiliser. Votre réaction emoji apparaîtra sous le message que vous avez précédemment sélectionné.

Au lancement, il y a six réactions emoji disponibles :

Pouces en l'air

Cœur

Visage avec des larmes de joie

Visage avec la bouche ouverte

Visage en pleurs

Personne aux mains croisées

WhatsApp a promis de prendre en charge à terme tous les emoji et les couleurs de peau que vous pouvez généralement utiliser dans les messages.

Selon WABetaInfo, WhatsApp teste en version bêta une fonctionnalité permettant d'activer ou de désactiver les notifications des réactions des emoji aux messages que vous avez envoyés. Vous pouvez trouver la bascule des notifications de réaction sous Paramètres > Notifications comme une option de menu appelée Notifications de réaction.

Écrit par Maggie Tillman.