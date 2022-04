Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le cadre de son programme de test bêta, WhatsApp modifie certaines options de confidentialité de son application pour vous permettre de masquer votre statut en ligne.

Comme vous le savez, lorsque vous envoyez des messages à vos amis, collègues et connaissances, il est possible de voir leur statut "Dernière vue" à côté de la photo de profil en haut de l'écran. Grâce à ces fonctionnalités, il est possible de voir si une personne évite délibérément de lire vos messages, même si l'accusé de réception est désactivé.

À l'avenir, il sera peut-être possible d'ajuster cette fonctionnalité dans les paramètres de confidentialité. En naviguant dans les paramètres WhatsApp > Compte > Confidentialité > Dernière vue, vous pourrez définir qui peut voir votre statut de dernière vue. Cela inclut le fait de le cacher à tout le monde ou simplement à des contacts spécifiques.

WhatsApp a testé cette fonctionnalité sur Android pendant un certain temps, mais elle est maintenant également testée sur iOS via le programme bêta TestFlight.

WhatsApp ajoute également des options de confidentialité plus détaillées pour les photos de profil et la section " À propos ". Donc si vous avez besoin de plus de confidentialité, il y a beaucoup à attendre à l'avenir. Il n'y a pas de mot officiel sur la date à laquelle ces paramètres seront déployés pour les masses ou même s'ils atteignent ce stade. Il ne s'agit que de tests bêta à ce stade, après tout.

Écrit par Adrian Willings.