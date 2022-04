Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société méta-propriétaire WhatsApp a annoncé une nouvelle fonctionnalité, appelée Communautés, qu'elle prévoit de commencer à tester dans les prochains mois avant de la déployer plus largement. Voici tout ce que vous devez savoir.

Dans WhatsApp, vous avez besoin du numéro de téléphone d'une personne pour l'ajouter, et les discussions de groupe sont limitées à 256 participants. Mais désormais, un onglet Communautés déployé dans un certain nombre de groupes permettra à des milliers de personnes de participer à une communauté qui accueille plusieurs sous-groupes de discussion. Une fois que vous êtes dans une communauté, votre numéro de téléphone sera caché (sauf pour les administrateurs et les personnes avec lesquelles vous êtes dans un sous-groupe).

Décrite comme une "évolution majeure" pour l'application de messagerie par Mark Zuckerberg, PDG de WhatsApp, une version non publiée de Communities a été remarquée pour la première fois l'année dernière, mais WhatsApp a attendu jusqu'à maintenant pour l'annoncer.

Zuckerberg a déclaré que Communities se concentrera sur les flux : "De la même manière que les flux sociaux ont pris la technologie de base derrière l'Internet et ont fait en sorte que tout le monde puisse trouver des personnes et du contenu en ligne, je pense que la messagerie communautaire prendra les protocoles de base derrière la messagerie individuelle et les étendra afin que vous puissiez communiquer plus facilement avec des groupes de personnes pour faire des choses ensemble".

On ne sait pas grand-chose pour l'instant, car Pocket-lint n'a pas encore testé les Communautés, et WhatsApp admet qu'elle est encore en train de régler les détails de la manière exacte dont les Communautés fonctionneront en fonction des commentaires des premiers testeurs. Mais selon les messages d'annonce de WhatsApp et de Zuckerberg sur les Communautés, vous pouvez vous attendre à l'expérience utilisateur suivante :

Avec Communities, Meta dit que vous pouvez...

Réunir des groupes distincts sous un même toit

Recevoir des mises à jour envoyées à l'ensemble de la communauté

Organiser facilement de petits groupes de discussion sur ce qui vous importe.

Utilisez des outils puissants en tant qu'administrateur, notamment Des messages d'annonce qui sont envoyés à tout le monde Contrôler les groupes qui peuvent être inclus



WhatsApp déploie également de nouvelles fonctionnalités pour mieux prendre en charge les communautés, telles que les réactions emoji, la possibilité pour les administrateurs de groupe de supprimer des messages, le partage de fichiers jusqu'à 2 Go et les appels jusqu'à 32 personnes.

Les communautés pourraient permettre à un directeur d'école, par exemple, de réunir plus facilement tous les parents d'élèves. Ils peuvent partager les mises à jour les plus importantes et créer des groupes sur des classes spécifiques, des activités extrascolaires ou des besoins de bénévolat. Les communautés permettront à d'autres types de groupes soudés, tels que les membres d'une congrégation religieuse ou même des entreprises, d'avoir des conversations de groupe sécurisées et privées, également.

WhatsApp a déclaré que les Communautés sont "intrinsèquement privées". De plus, contrairement à Telegram, toutes les communications entre les personnes d'une Communauté sont cryptées, bien que le nom et la description d'une Communauté ne soient pas cryptés.

Vous pouvez lire plus sur la façon dont Meta aborde la confidentialité et la sécurité pour les communautés ici.

WhatsApp testera les Communautés plus tard cette année dans certains pays.

Finalement, Communities sera déployé à tous les utilisateurs dans le monde entier, ce qui vous permettra de combiner des discussions de groupe distinctes "sous un seul parapluie avec une structure qui fonctionne pour eux", a expliqué WhatsApp dans un billet de blog d'annonce. "De cette façon, les gens peuvent recevoir des mises à jour envoyées à l'ensemble de la communauté et organiser facilement des groupes de discussion plus petits sur ce qui les intéresse".

Oui. Meta travaille sur des fonctionnalités communautaires pour Facebook et Messenger.

Écrit par Maggie Tillman.