WhatsApp révise l'apparence et le fonctionnement des messages vocaux

(Pocket-lint) - WhatsApp déploie une mise à jour qui ajoutera de nouvelles fonctionnalités de messagerie vocale, notamment la possibilité d'écouter les messages tout en lisant d'autres chats et même de les lire à une vitesse de 1,4 ou 2 fois.

La mise à jour, qui sera disponible pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir, vous permettra également de mettre en pause et de reprendre vos enregistrements tout en faisant des messages vocaux. Vous pourrez également les lire avant de les envoyer. WhatsApp améliore non seulement la façon dont vous créez et écoutez les messages vocaux, mais aussi leur apparence, en introduisant une représentation visuelle en forme d'onde du son sur un message vocal pour vous aider à suivre.

WhatsApp, propriété de Meta, a déclaré que ses utilisateurs envoyaient environ 7 milliards de messages vocaux par jour dans l'application de chat. La fonction audio, qui a été lancée pour la première fois en 2013, est également communément appelée notes vocales. Cela permet essentiellement aux utilisateurs de Whatsapp de tenir des conversations plus rapidement et plus facilement. C'est même un outil d'accessibilité pour les utilisateurs qui préfèrent éviter de taper mais qui veulent quand même communiquer avec leurs amis et leurs proches en utilisant WhatsApp.

Écrit par Maggie Tillman.