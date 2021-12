WhatsApp lance un test de paiement en crypto-monnaie avec Novi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp teste une fonctionnalité de crypto-monnaie alimentée par Novi , le portefeuille numérique de Meta qui a été lancé en tant que pilote il y a quelques mois.

Lapplication de chat donne le coup denvoi avec un test qui permet à un « nombre limité » de personnes aux États-Unis denvoyer et de recevoir des paiements en Pax Dollars (USDP), un stablecoin adossé au dollar américain émis par Paxos. Selon le site Web de Novi , pour envoyer un paiement avec WhatsApp , vous devez dabord appuyer sur licône du trombone sur Android ou sur licône + sur iOS, puis sélectionner "Paiement" dans les options du menu.

Il ny a pas de frais ni de limites pour lenvoi ou la réception de crypto-monnaie, et les paiements sont transférés instantanément.

Il existe une nouvelle façon dessayer le portefeuille numérique @Novi. À partir daujourdhui, un nombre limité de personnes aux États-Unis pourront envoyer et recevoir de largent à laide de Novi sur @WhatsApp, ce qui rendra l envoi dargent à la famille et aux amis aussi simple que lenvoi dun message. pic.twitter.com/dGz3lejri7 — Stéphane Kasriel (@skasriel) 8 décembre 2021

Les plans de crypto-monnaie de Meta ont beaucoup changé ces dernières années. À lorigine, il prévoyait de développer une crypto-monnaie, appelée Libra, qui serait intégrée à un portefeuille numérique développé par Facebook appelé Calibra. Libra est devenu plus tard Diem et Calibra est devenu Novi, qui a été lancé sans Diem. Désormais, Meta utilise les Pax Dollars de Paxos et sappuie sur l échange Coinbase en tant que partenaire de garde.

Apparemment, Meta est toujours attaché à Diem, ou du moins lancien chef de Novi de la société la affirmé en octobre. David Marcus a tweeté : "Nous avons lintention de lancer Novi avec Diem une fois quil aura reçu lapprobation réglementaire". Mais Marcus a également annoncé quil quittait Novi à la fin de lannée.