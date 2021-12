Comment prévisualiser une note vocale sur WhatsApp avant de lenvoyer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp a une multitude de fonctionnalités intéressantes, dont certaines sont faciles à trouver et dautres un peu plus cachées. Lun de nos favoris est la possibilité daccélérer les notes vocales, car avouons-le, vous avez parfois besoin dune histoire à raconter un peu plus rapidement, surtout lorsque vous manquez de temps et que votre ami vous dit de quelle couleur de chaussettes il met. Matin.

Vous pouvez lire tous nos meilleurs conseils WhatsApp dans notre fonctionnalité distincte , mais ici, nous nous concentrons sur la prévisualisation dune note vocale avant de lenvoyer - ne serait-ce que pour cela, vous devez vivre la même expérience découte que le destinataire.

Le service de messagerie appartenant à Facebook a lancé une mise à jour début décembre 2021 qui a ajouté la possibilité de consulter un message vocal avant de lenvoyer. Ce nest pas très évident de savoir comment le faire, alors nous allons vous le dire.

Vous devrez vous assurer que vous utilisez la version 2.21.240 ou ultérieure de WhatsApp afin de consulter les notes vocales avant de les envoyer. Accédez à lApp Store ou au Google Play Store et assurez-vous que WhatsApp est mis à jour.

Après cela, suivez ces étapes pour réécouter un message vocal avant de lenvoyer :

Ouvrez le chat avec la personne à qui vous souhaitez envoyer une note vocale Appuyez sur le bouton denregistrement du microphone dans le coin inférieur droit à droite du champ de saisie du message Faites glisser votre pouce vers le haut pour enregistrer votre note vocale mains libres Un bouton darrêt apparaîtra en bas de votre écran, appuyez dessus Cela mettra la note vocale en pause et affichera un aperçu de la note vocale Appuyez sur le bouton de lecture à côté de la note vocale pour réécouter la note vocale Appuyez sur licône de la corbeille en bas à gauche pour la supprimer Ou appuyez sur licône de la flèche bleue en bas à droite pour envoyer votre note vocale

Il convient de noter quune fois que vous avez appuyé sur le bouton darrêt et que laperçu de la note vocale apparaît, vous ne pouvez pas continuer là où vous vous êtes arrêté ou le modifier. Vous pouvez soit lenvoyer, soit le supprimer. Si vous souhaitez continuer la note vocale, vous devrez recommencer.