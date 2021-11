Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un créateur dautocollants intégré arrive dans la version du navigateur et de lapplication de bureau de WhatsApp .

Comme rapporté par The Verge , WhatsApp Web et WhatsApp via le navigateur vous permettront désormais de transformer les images de votre bibliothèque en autocollants pouvant être envoyés dans lapplication de messagerie.

Avec la mise à jour, les images peuvent être modifiées avec un outil de recadrage en libre-service qui peut facilement se débarrasser des arrière-plans, ainsi que du texte, des Emojis et dautres autocollants WhatsApp pouvant être superposés avant dêtre envoyés aux contacts.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent simplement cliquer sur licône des pièces jointes, sélectionner « Autocollant », puis trouver une image quils souhaitent télécharger.

Lintroduction dautocollants sur les versions Web de WhatsApp est une mise à niveau notable, mais cest aussi celle que nous avons vue arriver aux versions iOS et Android du service de messagerie il y a quelque temps.

Son ajout sur les variantes Web et de bureau de WhatsApp sera sans doute plus utile, étant donné que lédition sera probablement plus facile avec une souris et un écran plus grand, mais le plus état uniforme pour les utilisateurs.

Nous avons déjà vu de nombreuses nouvelles fonctionnalités tester et atterrir sur WhatsApp en 2021, notamment les messages qui disparaissent , les pièces jointes Afficher une fois , la synchronisation multi-appareils , le cryptage de bout en bout pour les sauvegardes et - un qui était attendu depuis longtemps - des transferts de discussion plus faciles entre iOS et Androïd .

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 25 Novembre 2021

Un créateur dautocollants intégré pour le Web et le navigateur nest peut-être pas la plus grande mise à jour de cette liste, mais cest une introduction intéressante qui montre lengagement de WhatsApp envers plusieurs plates-formes - et cela ne peut être quune bonne chose.