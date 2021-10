Comment activer les sauvegardes chiffrées de bout en bout dans WhatsApp

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour les utilisateurs mobiles : les sauvegardes chiffrées de bout en bout.

Des sauvegardes chiffrées de bout en bout sont disponibles pour les versions iOS et Android de lapplication mobile WhatsApp, a annoncé Facebook. Gardez à lesprit que WhatsApp propose depuis longtemps un cryptage de bout en bout pour les discussions et les appels, mais maintenant, la technologie est disponible pour les sauvegardes iCloud et Google Drive.

Les sauvegardes WhatsApp sont stockées dans iCloud ou Google Drive, où Apple ou Google pourraient se conformer aux forces de lordre, si exigé, pour remettre vos sauvegardes. Mais avec le chiffrement de bout en bout, vos sauvegardes cloud peuvent être sécurisées. Fondamentalement, les utilisateurs de WhatsApp qui sinscrivent sont invités à enregistrer une clé de cryptage à 64 chiffres ou à créer un mot de passe lié à la clé. Tout cela est très technique, mais, théoriquement, cela devrait rendre presque impossible laccès à vos sauvegardes par dautres.

Noubliez pas : vous ne pourrez pas restaurer votre sauvegarde si vous perdez vos discussions WhatsApp et oubliez votre mot de passe ou votre clé. WhatsApp ne peut pas réinitialiser votre mot de passe ou restaurer votre sauvegarde pour vous. Il a publié un livre blanc expliquant aux utilisateurs comment fonctionnent les cryptages de bout en bout, en particulier pour les sauvegardes dans le cloud également.

Ouvrez la dernière version de lapplication mobile WhatsApp. Aller aux paramètres. Appuyez sur Chats > Sauvegarde de chat > Sauvegarde cryptée de bout en bout. Appuyez sur Continuer, puis suivez les invites pour créer un mot de passe ou une clé. Appuyez sur Terminé. Attendez que WhatsApp prépare votre sauvegarde chiffrée de bout en bout.

Vous devrez peut-être vous connecter à une source dalimentation.

Consultez la page dassistance de WhatsApp pour les sauvegardes chiffrées de bout en bout.