WhatsApp arrive enfin bientôt sur liPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp, l application de messagerie la plus populaire au monde, bénéficie enfin dun support iPad natif tant attendu, selon WABetaInfo - un site exclusivement dédié à lanalyse des dernières fonctionnalités des versions bêta de WhatsApp.

La société appartenant à Facebook teste actuellement la prise en charge de plusieurs appareils 2.0 dans la dernière version bêta des applications, et maintenant, pour la première fois, liPad est disponible en tant quappareil pouvant être lié.

NEWS : WhatsApp fonctionne enfin sur multi-appareils 2.0, et vous pouvez utiliser iPad comme nouvel appareil lié ️

Les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge le multi-appareil sur WhatsApp pour Android !



Il est en cours de développement et sera publié dans une future mise à jour. Suivez-moi pour en découvrir plus pic.twitter.com/rND4xQfBDj – WABetaInfo (@WABetaInfo) 20 août 2021

Tout cela confirme officiellement que WhatsApp fera ses débuts sur iPad dans un proche avenir.

En juin, Mark Zuckerberg et dautres membres de léquipe de Facebook ont personnellement contacté le fondateur de WABetaInfo pour discuter des fonctionnalités à venir et dautres plans pour lapplication, y compris Snapchat comme les messages et images de vue une fois et ils sont partis, et disparaissant complètement des convos.

Tous ces nouveaux ajouts sont au nom dune plus grande confidentialité et sécurité lors de la communication via lapplication, comme Zuckerberg la si fièrement vanté en parlant avec le fondateur du site. Captures décran avec laimable autorisation de WABetaInfo .

En juin, lorsquon lui a posé des questions sur la prise en charge de plusieurs appareils pour WhatsApp dans un scénario où votre appareil principal na pas de connexion Internet ou de batterie, le PDG de Facebook a déclaré :

Ouais. Cela a été un grand défi technique pour obtenir tous

vos messages et contenus à synchroniser correctement

sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone

meurt, mais nous avons résolu ce problème et nous cherchons

hâte de le sortir bientôt !

Bien quaucune date de sortie nait été fixée, il semble juste de supposer que la prise en charge complète de liPad devrait être déployée au plus tard au début de lannée prochaine.