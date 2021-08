Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp semble tester une extension de sa fonctionnalité de messages en voie de disparition , avec des éléments envoyés dans des discussions individuelles potentiellement en ligne pour quune option expire après 90 jours.

La fonctionnalité a été découverte pour la première fois par WABetaInfo dans la mise à jour bêta du 2.21.17.16, qui montre comment lapplication de messagerie envisage de donner aux utilisateurs plus de délais pour les messages à suppression automatique.

Actuellement, la fonction de disparition des messages de lapplication ne permet aux utilisateurs de supprimer des messages quaprès sept jours. Plus récemment, il a également testé les messages de 24 heures, et maintenant cela a été ajouté à cette option de trois mois.

Ces deux calendriers alternatifs ne sont pas encore en ligne, bien sûr, mais il est clair que WhatsApp souhaite développer davantage la fonctionnalité. Et sils sont bientôt déployés pour les utilisateurs, comme cela semble probable, nous imaginons également que loption dune semaine restera, offrant aux utilisateurs un total de trois choix.

Cela serait également ajouté au récent déploiement des photos et vidéos « afficher une fois » , qui disparaissent après avoir été ouvertes par le destinataire. Comme pour la suppression de messages texte, cette fonctionnalité est très pratique pour les occasions où vous souhaitez envoyer une photo dun mot de passe, par exemple, que vous ne souhaitez pas enregistrer ou partager.

Même si ces fonctionnalités potentielles représenteraient un pas en avant encourageant pour lun des clients de messagerie les plus populaires au monde, il est toutefois important de se rappeler quil est encore assez loin derrière Telegram et Signal en ce qui concerne les fonctionnalités de chats sensibles.

Et, comme nous le disons, on ne sait pas quand - ni même si - WhatsApp décidera de déployer pleinement cette fonctionnalité aux utilisateurs iOS et Android. Nous vous tiendrons au courant si celui-ci se développe davantage.