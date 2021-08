Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp a récemment révélé quil permettrait aux utilisateurs denvoyer des photos et des vidéos en voie de disparition . Maintenant, il déploie la fonctionnalité pour tout le monde.

Tout utilisateur de lapplication de messagerie appartenant à Facebook peut partager une photo ou une vidéo, mais sil sélectionne le nouveau mode « afficher une fois » avant lenvoi, WhatsApp limitera le destinataire à une seule visualisation avant que le média ne disparaisse pour de bon. Pour vous (lexpéditeur), le média apparaîtra comme ouvert après avoir été visionné une fois. Cette fonctionnalité est pratique si vous envoyez, par exemple, une photo dun mot de passe ou envoyez une vidéo sensible que vous ne souhaitez pas enregistrer et partager avec dautres.

Le fait est que votre destinataire peut toujours prendre une capture décran, alors gardez cela à lesprit.

Alerte nouvelle fonctionnalité !



Vous pouvez désormais envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent après leur ouverture via View Once sur WhatsApp, ce qui vous donne plus de contrôle sur la confidentialité de vos discussions ! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow – WhatsApp (@WhatsApp) 3 août 2021

Pour envoyer une photo ou une vidéo WhatsApp qui disparaît après une seule visualisation, suivez ces étapes simples et rapides :

Ouvrez une discussion individuelle ou de groupe. Appuyez sur le bouton Joindre. Ensuite, appuyez sur : Appareil photo pour prendre une photo avec votre appareil photo.

Galerie pour sélectionner une photo ou une vidéo existante sur votre téléphone. Ajoutez votre légende ou vos filtres, comme vous le souhaitez. Appuyez sur le bouton « 1 » à gauche du bouton denvoi. Appuyez sur Envoyer.

Remarque : Vous devez sélectionner le bouton « 1 » à chaque fois que vous souhaitez envoyer une photo ou une vidéo « voir une seule fois ».

Une fois que vous avez envoyé une photo ou une vidéo « visualiser une fois », vous ne pouvez plus la voir. Il ne sera pas non plus enregistré dans les photos ou la galerie du destinataire. En fait, personne ne peut transférer, enregistrer, mettre en vedette ou partager des photos ou des vidéos envoyées/reçues avec loption "Afficher une fois" activée. Et si vous ne louvrez pas dans les 14 jours suivant son envoi, il expirera du chat. Cela dit, les médias "afficher une fois" peuvent être restaurés à partir dune sauvegarde - mais uniquement si le message nest pas ouvert au moment de la sauvegarde.

Vous pouvez en savoir plus sur "afficher une fois" à partir de cette page FAQ WhatsApp.