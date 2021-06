Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp a officiellement introduit la lecture rapide en juin 2021. La fonctionnalité - qui a été annoncée pour la première fois en mars 2021 - permet aux utilisateurs daccélérer la lecture des messages vocaux, réduisant ainsi le temps de les écouter.

Les messages vocaux sont super. Ils permettent aux utilisateurs denvoyer plus dinformations sans avoir à tout taper dans un message. Ils sont aussi un peu plus personnels quun message écrit, et ils aident à faire passer le bon contexte, dont certains peuvent se perdre dans un message.

Le problème avec eux cependant, cest quils peuvent prendre beaucoup de temps à écouter si vous avez un ami particulièrement bavard. La lecture rapide aide à cela. Vous avez le choix entre trois réglages - 1x, 1,5x et 2x - dont aucun ne modifie la hauteur de la voix de la personne.

Voici comment utiliser la lecture rapide sur WhatsApp.

Pour accélérer les messages vocaux sur WhatsApp , suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez WhatsApp Appuyez sur licône de lecture du message vocal que vous souhaitez accélérer Appuyez sur le 1x sur le message vocal pour le changer en 1,5x - licône 1x apparaîtra lorsque vous appuyez sur play Appuyez sur licône 1,5x pour la changer en 2x Appuyez sur licône 2x pour revenir à la vitesse 1x par défaut Cest ça. simples.

La fonction de lecture rapide de WhatsApp est disponible sur les applications WhatsApp iOS et Android, ainsi que sur WhatsApp Desktop et WhatsApp Web . Pour lobtenir, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de WhatsApp.

Vous devez vous assurer que vous utilisez la version 2.21.101 ou une version ultérieure. Ouvrez lApp Store sur iOS ou Google Play Store sur Android, recherchez WhatsApp et assurez-vous quil sagit de la dernière version.

Écrit par Britta O'Boyle.