Mise à jour des conditions générales de WhatsApp: ce que vous devez faire et pourquoi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp, propriété de Facebook, demande à ses utilisateurs de souscrire à un nouvel accord de conditions générales. Voici ce qui se passe et pourquoi.

Oui, en janvier 2021, WhatsApp a lancé une nouvelle politique de confidentialité à laquelle un écran de démarrage dans lapplication a tenté de vous inciter à vous inscrire.

Certains utilisateurs lont vu comme Facebook essayant dobtenir plus dinformations personnelles des gens et un grand nombre de personnes ont afflué vers des applications de chat rivales comme Telegram et Signal - bien que cela ne signifie pas nécessairement quils ont arrêté dutiliser WhatsApp bien sûr. WhatsApp a dû revenir sur la mise à jour et a déclaré que cela donnerait plus de temps . Notez quil na pas dit que ce problème disparaîtrait.

WhatsApp demande maintenant aux utilisateurs daccepter les termes et conditions dune manière plus subtile, en utilisant une bannière en haut de votre liste de chats. Si vous cliquez sur le x pour le fermer, il réapparaîtra après un certain temps.

Contrairement à lopinion populaire, tous les chats WhatsApp sont cryptés de bout en bout et ne sont pas accessibles par Facebook.

WhatsApp indique que "la mise à jour inclut de nouvelles options que les gens auront pour envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp, et fournit une plus grande transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données. WhatsApp souligne que ces nouvelles fonctionnalités sont" entièrement facultatives ".

«Bien que tout le monde nachète pas avec une entreprise sur WhatsApp aujourdhui, nous pensons que plus de gens choisiront de le faire à lavenir et il est important que les gens connaissent ces services. Cette mise à jour nélargit pas notre capacité à partager des données avec Facebook.»

"Nous ne conservons pas de journaux des messages ou des appels de tout le monde. Nous ne pouvons pas non plus voir votre position partagée et nous ne partageons pas vos contacts avec Facebook."

Cependant, WhatsApp a ajouté que les fonctionnalités professionnelles font partie de la façon dont lapplication peut être fournie gratuitement. En dautres termes, les entreprises sont facturées pour ces fonctionnalités. "Certaines fonctionnalités dachat impliquent Facebook afin que les entreprises puissent gérer leur inventaire à travers les applications. Nous affichons plus dinformations directement dans WhatsApp afin que les gens puissent choisir sils veulent ou non sengager avec les entreprises."

Facebook obtient "des données limitées" de WhatsApp - votre numéro de téléphone que vous ajoutez lorsque vous vous connectez et des détails sur votre appareil mobile par exemple. De nombreuses applications ont accès à ces informations.

«Nous comprenons que certaines personnes peuvent consulter dautres applications pour voir ce quelles ont à offrir», déclare la société. "Nous avons vu certains de nos concurrents essayer de sen tirer en affirmant quils ne pouvaient pas voir les messages des gens - si une application noffre pas de cryptage de bout en bout par défaut, cela signifie quils peuvent lire vos messages." Il est clair que Telegram est à lhonneur ici, car il noffre pas de cryptage de bout en bout par défaut, bien quil existe une option pour cela. Le signal est plus sécurisé et utilise le cryptage, cependant,

En un mot, oui. Il y a une date limite du 15 mai, mais vous pouvez laccepter à tout moment par la suite. Votre compte ne sera pas supprimé si vous nacceptez pas les nouvelles conditions, mais WhatsApp dit que "vous naurez pas toutes les fonctionnalités de WhatsApp tant que vous naurez pas accepté. Pendant une courte période, vous pourrez recevoir des appels et des notifications, mais ne pourra pas lire ni envoyer de messages depuis lapplication. " Aie.

Si vous souhaitez partir, vous pouvez exporter vos chats avant la date limite.

Nouveau Nest Hub, Samsung Galaxy A52 5G et plus - Podcast Pocket-lint 95 Par Rik Henderson · 1 Avril 2021

Voici la FAQ complète de WhatsApp sur la mise à jour si vous souhaitez plus dinformations.

Écrit par Dan Grabham.