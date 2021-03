Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon une nouvelle mise à jour de son programme bêta TestFlight, WhatsApp teste la possibilité pour les utilisateurs de sélectionner différentes vitesses de lecture pour les messages vocaux.

La fonctionnalité a été trouvée dans la version 2.21.60.11 de WhatsApp par WABetaInfo (via 9to5Mac ) pour les utilisateurs iOS, bien quelle ait déjà été trouvée pour Android également, et bien quelle ne soit pas encore prête pour le public, le site a tweeté des images de la fonctionnalité. ressemblera.

Selon WABetaInfo , les utilisateurs pourront écouter un message vocal à vitesse normale - comme vous pouvez maintenant - ainsi que laccélérer de 1,5x et 2,0x.

Hier, @WABetaInfo a annoncé que @WhatsApp travaillait sur 3 vitesses de lecture différentes pour les messages vocaux, sur WhatsApp pour Android.

Aujourdhui, les mêmes captures décran sont prises à partir de WhatsApp pour iOS.

La fonctionnalité est en cours de développement.



Pour le moment, la fonctionnalité est en cours de développement, donc on ne sait pas quand elle sera disponible et on ne sait actuellement pas quelles étapes seront nécessaires pour accélérer un message vocal, mais ce sera certainement une fonctionnalité bien accueillie par de nombreux utilisateurs.

Les messages vocaux sont excellents - permettant aux utilisateurs denvoyer un long message à leurs amis et à leur famille sans avoir à taper - mais ils peuvent être un peu fastidieux à écouter lorsquils passent plus dune minute.

WABetaInfo a également déclaré que WhatsApp offrirait un programme Web Beta pour les utilisateurs diOS et dAndroid, mais il na pas donné de délai pour le lancement de la fonctionnalité au public.

Pour linstant, vous pouvez lire notre fonction de trucs et astuces WhatsApp qui vous donnera quelques-unes des fonctionnalités déjà offertes par WhatsApp, y compris la possibilité denregistrer une note vocale sans aucune main.

Écrit par Britta O'Boyle.