Comment passer un appel vocal ou vidéo sur le bureau WhatsApp

(Pocket-lint) - WhatsApp propose depuis longtemps des appels vocaux et vidéo via ses applications iPhone et Android, mais la fonctionnalité est désormais également disponible sur son application de bureau.

Passer un appel vocal ou vidéo à laide de lapplication de bureau de WhatsApp fonctionne à la fois en orientation portrait et paysage et apparaît dans une fenêtre autonome redimensionnable sur votre ordinateur afin que vous ayez la liberté de le déplacer. Il est également configuré pour être toujours au top.

Actuellement, la fonctionnalité nest disponible que pour les appels individuels , mais WhatsApp a annoncé son intention dinclure à lavenir les appels vocaux et vidéo de groupe. Tous les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp sont cryptés de bout en bout.

Voici comment passer un appel vocal ou vidéo à laide du bureau WhatsApp et ce dont vous avez besoin.

Pour passer ou recevoir un appel vocal ou vidéo à laide du bureau WhatsApp, vous aurez besoin des éléments suivants:

La dernière version de lapplication de bureau WhatsApp (disponible pour Windows PC et Mac)

Un périphérique de sortie audio et microphone

Une caméra pour les appels vidéo

Une connexion Internet active sur votre téléphone et votre ordinateur. Votre téléphone doit être en ligne pour établir lappel, mais lappel ne passera pas par votre téléphone.

Autorisez le bureau WhatsApp à accéder au microphone et à la caméra de votre ordinateur.

Il convient de noter que les appels WhatsApp Desktop sont uniquement pris en charge sur MacOS 10.13 et plus récent, et Windows 10 64 bits version 1903 et plus récent.

Suivez ces étapes très simples pour passer un appel vocal à laide du bureau WhatsApp.

Ouvrez lapplication de bureau WhatsApp sur votre ordinateur Scannez le code QR à laide de votre téléphone (ouvrez WhatsApp sur votre téléphone> Appuyez sur Paramètres> WhatsApp Web / Bureau) Ouvrez le chat individuel avec la personne à qui vous souhaitez appeler Cliquez sur licône dappel vocal Appuyez sur Mettre fin à lappel lorsque vous avez terminé

Vous pouvez désactiver ou réactiver votre microphone en cliquant sur licône du microphone pendant lappel. Il est également possible de passer dun appel vocal à un appel vidéo pendant lappel - plus dinformations ci-dessous.

Pour passer un appel vidéo à laide du bureau WhatsApp, suivez les étapes simples ci-dessous:

Ouvrez lapplication de bureau WhatsApp sur votre ordinateur Scannez le code QR à laide de votre téléphone (ouvrez WhatsApp sur votre téléphone> Appuyez sur Paramètres> WhatsApp Web / Bureau) Ouvrez le chat individuel avec la personne à qui vous souhaitez passer un appel vidéo Appuyez sur licône Appel vidéo Appuyez sur Mettre fin à lappel lorsque vous avez terminé

Comme pour les appels vocaux, vous pouvez désactiver ou réactiver votre microphone en cliquant sur licône du microphone pendant lappel. Vous pouvez également éteindre votre caméra en appuyant sur licône de la caméra pendant lappel.

Lors dun appel vocal avec un contact, vous pouvez demander à passer à un appel vidéo, comme vous pouvez le faire avec FaceTime dApple par exemple.

Pour basculer entre un appel vocal et un appel vidéo à laide du bureau WhatsApp, suivez les étapes ci-dessous:

Suivez les étapes ci-dessus pour démarrer un appel vocal avec un contact Pendant lappel, passez la souris sur licône Appareil photo Cliquez sur licône de la caméra Le contact avec lequel vous parlez aura alors la possibilité de sélectionner OK ou Basculer pour changer lappel en vidéo, ou Annuler pour refuser Sils sélectionnent OK ou Basculer, lappel vocal passera à la vidéo

Répondre à un appel vocal ou vidéo sur le bureau WhatsApp est très simple.

Trois options apparaîtront lorsque quelquun vous appelle vocalement ou vous appelle par vidéo et que WhatsApp Desktop est activé et connecté à votre téléphone.

Accepter acceptera lappel. Refuser refusera lappel et Ignorer ou "x" ignorera lappel.

