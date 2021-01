Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les applications Web et de bureau de WhatsApp nécessiteront bientôt des informations biométriques de la part des utilisateurs cherchant à lier leurs comptes, ajoutant une nouvelle couche de sécurité à la plate-forme.

La mise à jour intervient alors que le géant de la messagerie appartenant à Facebook cherche à réduire les chances que quelquun se faufile dans votre compte à votre insu. Ainsi, à condition que votre téléphone ait configuré et activé lidentification du visage et le déverrouillage des empreintes digitales, lapplication vous demandera maintenant de passer par un processus de confirmation lors de la liaison dun compte à WhatsApp Web ou à la version du navigateur.

La méthode actuelle du code QR restera, mais les utilisateurs nauront à passer par cette couche quune fois les informations biométriques soumises et confirmées. La nouvelle fonctionnalité de sécurité est donc activée par défaut et la seule façon dont il semble que vous puissiez vous désinscrire est de désactiver complètement le déverrouillage du visage et des empreintes digitales sur votre appareil. Cependant, si vous devez fournir autre chose, comme un code PIN, nest pas encore clair.

Alors, que se passe-t-il avec vos informations biométriques une fois que vous les soumettez pour lier votre compte - sachant que la politique de confidentialité de WhatsApp lui a récemment permis de partager plus dinformations avec Facebook?

WhatsApp dit quil naura pas accès à ces informations, car il effectuera le contrôle de sécurité via le système dexploitation de votre téléphone. Donc, au moins en surface, le changement semble être positif.

La mise à jour devrait être déployée au cours des prochaines semaines sur les appareils iOS et Android.

Écrit par Conor Allison.