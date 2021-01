Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une version bêta de WhatsApp pour Android indique quune nouvelle fonctionnalité, appelée Lire plus tard, est probablement en route pour tous les utilisateurs.

Lire plus tard remplacera la fonctionnalité de discussions archivées existante, mais elle comprend des améliorations supplémentaires. Le nom peut vous rappeler des services de bookmarking comme Pocket, mais il ne vous permettra pas denregistrer des liens pour les lire plus tard. Au lieu de cela, il vous permet de ranger les conversations afin que vous ne soyez pas distrait ou ennuyé par les notifications. Tous les nouveaux messages du chat arrivent en silence pour ne pas vous déranger.

Vous ne serez pas informé des nouveaux messages des discussions enregistrées dans Lire plus tard, quil sagisse dune discussion en tête-à-tête ou dune discussion de groupe. Et vous pouvez facilement accéder à vos discussions à partir de Lire plus tard quand vous le souhaitez, car un raccourci sera visible en haut de votre liste de chats.

WABetaInfo a repéré la nouvelle fonctionnalité Lire plus tard dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.21.2.2.

Imaginez simplement que vous êtes dans un groupe de discussions en grand groupe qui planifient un événement et que vous ne vous souciez pas de chaque mise à jour mineure et fastidieuse. Mais, en même temps, vous ne voulez pas quitter le chat pour de bon, et vous voudrez peut-être toujours parcourir de temps en temps ce qui a été dit plus tard pour vous rattraper.

Cest là que la fonctionnalité Lire plus tard de WhatApp pourrait être utile. Cest une expérience de niche, mais certainement une expérience à laquelle nous pouvons tous nous identifier dans le monde daujourdhui. Il semble que vous puissiez toujours accéder aux paramètres Lire plus tard pour replacer les messages dans la liste principale des discussions, si vous le souhaitez.

Vous pouvez devenir un testeur bêta de WhatsApp maintenant afin de tester les fonctionnalités à venir, simplement en vous inscrivant au programme de test via Google Play.

Écrit par Maggie Tillman.