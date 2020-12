WhatsApp présente des paniers pour faciliter les achats intégrés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité de panier dachat qui permet aux utilisateurs de commander plusieurs articles auprès dentreprises utilisant le service avec un simple message.

En plus de la fonctionnalité de catalogue actuelle de lapplication de messagerie, vous pouvez désormais ajouter plusieurs éléments à votre panier virtuel à laide de paniers, puis envoyer la commande dans un seul message. Cela signifie que le système actuel consistant à commander des articles individuellement via un flux de messages a été considérablement simplifié, avec la fonctionnalité déployée dans le monde entier à partir daujourdhui.

Cette décision vise essentiellement à faciliter la vie des entreprises vendant en vrac, comme les restaurants et les magasins de vêtements. La société a également indiqué que les paniers devraient permettre aux entreprises de tenir plus facilement un journal des commandes et de gérer les demandes.

Maintenant, bien sûr, le shopping nest généralement pas ce à quoi nous pensons lorsque nous pensons au client de messagerie appartenant à Facebook, mais cela devient rapidement un flux solide à explorer pour les petites entreprises. En octobre, WhatsApp indique que 175 millions de personnes ont utilisé le service de catalogue pour envoyer un message à un compte professionnel, et lapplication WhatsApp Business elle-même comptait plus de 50 millions dutilisateurs en juillet.

Continuer à ajouter de nouvelles fonctionnalités à WhatsApp Business est une décision naturelle pour lentreprise. Comme il est gratuit et ne diffuse pas dannonces, il na aucun moyen évident de générer des revenus auprès de son énorme base dutilisateurs mondiale. Lapplication Instagram appartenant à Facebook a fait ses propres progrès dans le commerce in-app ces dernières années, et, bien que les deux applications soient différentes, nous nous attendons à ce que WhatsApp continue sur cette voie pour de bon afin de générer des bénéfices.

Écrit par Conor Allison.