WhatsApp lance un bouton dachat pour les entreprises

(Pocket-lint) - WhatsApp a déployé un bouton dachat pour faciliter la consultation du catalogue de produits et services dune entreprise.

Dans le passé, pour voir quels produits ou services une entreprise proposait lors de la messagerie dun compte professionnel WhatsApp , un utilisateur devait cliquer sur le profil dentreprise pour voir si un catalogue était disponible.

Avec le bouton Shopping, vous saurez tout de suite si un catalogue existe et vous pourrez parcourir les produits et services quil contient et démarrer une conversation sur un article dun simple toucher.

Le bouton dachat ressemble à une icône de devanture de magasin et il se trouve en haut de la discussion - à côté du nom de lentreprise - en remplacement de licône dappel vocal. Pour trouver licône dappel vocal, vous devrez appuyer sur le bouton dappel à côté et sélectionner appel vocal ou vidéo.

WhatsApp a également publié une vidéo montrant quelles autres fonctionnalités viendront à lachat via le service de messagerie à lavenir. Sur la base de la vidéo de 90 secondes, vous pourrez éventuellement ajouter un article à votre panier et passer une commande via WhatsApp, tout en obtenant des réponses rapides aux questions.

Le bouton dachat est déployé à partir du 10 novembre dans le monde entier sur les comptes WhatsApp Business. Pour que les comptes WhatsApp Business mettent le bouton à la disposition des clients, vous devez avoir un compte enregistré sur lapplication WhatsApp Business et avoir configuré un catalogue.

Si vous remplissez ces conditions, le bouton dachat apparaîtra automatiquement à vos clients dans leurs conversations avec vous.

Écrit par Britta O'Boyle.