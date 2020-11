WhatsApp facilite désormais la suppression des photos et des vidéos qui obstruent votre téléphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de messagerie appartenant à Facebook, WhatsApp, a repensé la façon dont il vous permet de gérer le stockage sur votre appareil - vous pouvez désormais supprimer plus facilement les éléments qui obstruent votre téléphone.

Bien sûr, vous pouvez toujours empêcher WhatsApp de remplir votre téléphone en ne sauvegardant pas du tout le contenu ou en choisissant dempêcher certains groupes denregistrer des images et dautres éléments dans vos paramètres pour chaque groupe.

Le nouvel outil de gestion du stockage se trouve dans Paramètres> Stockage et données> Gérer le stockage. Ici, vous pouvez désormais identifier, examiner et supprimer en bloc le contenu dont vous ne voulez probablement plus. Supprimez les fichiers plus volumineux ou les médias qui ont été transférés plusieurs fois (comme les mèmes et les GIF). Les fichiers peuvent être triés dans lordre et vous pouvez également prévisualiser les fichiers avant de les supprimer.

WhatsApp a déployé nos nombreuses fonctionnalités ces derniers mois, notamment le mode sombre, des autocollants animés et des codes QR, ainsi que des fonctionnalités de vente et dachat pour les entreprises. Cela fait suite aux efforts que Facebook a déployés pour offrir aux entreprises plus de moyens datteindre les consommateurs que nous avons vus dans dautres produits - à savoir Facebook Messenger et sur Instagram.

Si vous recherchez dautres trucs et astuces pour utiliser WhatsApp plus efficacement, consultez notre guide des meilleurs trucs et astuces WhatsApp que vous ne connaissez peut-être pas .

Écrit par Dan Grabham.