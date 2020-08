WhatsApp ajoute une fonctionnalité pour vérifier les messages partagés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp permet aux utilisateurs de vérifier plus facilement les messages qui ont été transmis par dautres afin darrêter la propagation de la désinformation.

Facebook teste un nouveau système qui permettra aux utilisateurs de revérifier la validité des messages en cliquant simplement sur le bouton en forme de loupe à côté du message dans le chat. Cela effectuera ensuite une recherche via un navigateur vous permettant de rechercher les informations sur les sites de vérification des faits sur le Web.

La diffusion de fausses nouvelles a été un gros problème pour Facebook et dautres ces derniers temps et cette dernière mise à jour est conçue pour lutter contre cela.

Le problème vient du fait que le service de messagerie de WhatsApp utilise un cryptage de bout en bout conçu pour empêcher les autres de voir le contenu des messages lorsquils sont partagés dans lapplication. Cela signifie quil ny a aucun moyen pour WhatsApp de vérifier automatiquement lexactitude des messages qui vous sont envoyés car il ne peut pas simplement numériser ou lire vos communications pour les vérifier pour vous.

Offrir une option manuelle permettant aux utilisateurs de se vérifier est la solution logique. On dit que loption de recherche apparaît lorsque des messages ont été transférés via cinq personnes ou plus.

En avril, Whatsapp a introduit des limites pour réduire la propagation de ce type de messages. Les soi-disant «messages fréquemment transférés» ne pouvaient être transmis quà un seul chat à la fois, ce qui entraînerait une réduction de 70% de la propagation. On espère que cette nouvelle fonctionnalité de recherche aidera davantage.

La nouvelle fonctionnalité de recherche est actuellement déployée au Brésil, en Italie, en Irlande, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Écrit par Adrian Willings.