Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que WhatsApp pourrait bénéficier dans un proche avenir dune mise à niveau très recherchée qui offrira une prise en charge pour plus dun téléphone.

Selon un rapport de WABetaInfo , la dernière version de la version bêta de WhatsApp pour Android version 2.20.196.8, montre des indices sur une future mise à jour utile.

Cette mise à jour semble inclure une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs non seulement dutiliser lapplication sur plus dun téléphone, mais sur quatre appareils en même temps.

Traditionnellement, WhatsApp a toujours exigé un numéro de téléphone pour être lié à votre appareil. Si vous passez à un nouveau téléphone, tout irait bien si vous gardiez le même numéro, mais sinon, vous devrez recommencer à zéro.

Ensuite, vous avez le souci de faire savoir à tous vos contacts ce qui sest passé. De même, si vous jonglez déjà avec deux téléphones - un téléphone professionnel et un téléphone personnel par exemple - vous ne pouvez pas non plus exécuter WhatsApp confortablement et facilement.

Avec un peu de chance, non seulement cela va changer, mais vous aurez également le pouvoir de gérer et de contrôler les appareils supplémentaires.

La fonctionnalité de lappareil lié permettra apparemment aux utilisateurs de contrôler tous les appareils connectés de la même manière que vous le pouvez actuellement lorsque vous utilisez WhatsApp sur le Web et le bureau .

Les modifications bêta semblent également suggérer quil peut également y avoir un support pour les machines macOS. Ces mises à jour sont clairement un travail en cours et il ny a aucune garantie quelles deviendront une réalité ou quand cela arrivera, mais il est toujours intéressant de voir WhatsApp essayer de déployer ces changements conviviaux.

Écrit par Adrian Willings.