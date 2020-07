WhatsApp présente des autocollants animés et des codes QR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

WhatsApp annonce aujourdhui une série de nouvelles fonctionnalités, notamment des autocollants animés, la possibilité dutiliser des codes QR et des appels uniques pour les grands groupes (jusquà huit personnes).

Les nouvelles fonctionnalités seront déployées au cours des prochaines semaines, indique lapplication appartenant à Facebook.

Les codes QR sont potentiellement les plus intéressants - bien que les codes QR dans WhatsApp vous soient familiers si vous utilisez lapplication ou les applications Web sur Windows, Mac ou une plate-forme comme le portail Facebook.

Maintenant, cependant, vous pourrez utiliser un code QR pour ajouter une nouvelle personne à vos contacts. Vous pourrez scanner leur code pour les ajouter sur votre téléphone.

WhatsApp prend en charge jusquà 8 personnes sur un appel vidéo depuis un petit moment maintenant, mais il est plus facile de passer un appel. Appuyez et maintenez pour maximiser la vidéo dun participant en plein écran. Il y a aussi une icône vidéo dans les discussions de groupe de moins de huit personnes, vous pouvez donc facilement démarrer un appel vidéo avec tout le monde.

Après avoir été déployé sur iOS et Android, le mode sombre arrive également sur lapplication Web et, comme lapplication de bureau sur Windows et Mac est également basée sur lapplication Web, vous pourrez également utiliser le mode sombre sur eux. .

Les nouveaux packs dautocollants animés amélioreront les autocollants déjà disponibles sur la plateforme.

WhatsApp compte désormais plus de deux milliards dutilisateurs dans le monde. Facebook a également récemment annoncé des paiements au Brésil, mais cela ne sest pas si bien passé et la fonctionnalité a été suspendue .